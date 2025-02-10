"Зима в Москве": репортаж с фестиваля "Стиляги: зимняя дискотека"

До 28 февраля в столичных парках, музеях и домах культуры продлится проект "Зима в Москве" – серия тематических культурных мероприятий. Среди них кинопоказы, семинары, творческие мастер-классы, фестивали под открытым небом и многое другое. В гости ждут москвичей и гостей Москвы совершенно разного возраста: каждый найдет себе занятие по вкусу. Особенно интересна программа "Зимы в Москве" будет семьям с детьми, ведь на мероприятиях царит теплая, дружественная атмосфера, а разнообразие активностей без преувеличения удивляет.





Например, в прошедшие выходные, 8 и 9 февраля, парк "Ходынское поле" (станция БКЛ "ЦСКА") преобразился в советскую танцплощадку 1950-х годов. Ту, что тряслась от ритмов буги-вуги и рок-н-ролла под каблуками разодетой молодежи… точно, в дискотеку стиляг! Вот как это было.

В программе мероприятия начало заявлено в 15 часов. И действительно, раньше не пускают: перед входом уже выстроились гости. Возможно, кто-то полюбопытствовал, проходя мимо, но, судя по приготовленным зеркалкам и термосам с кофе, большинство знают, куда идут: на дискотеку-фестиваль. Наконец, проход открыт: площадку парка наполняют хиты группы "Браво": "Вася", "Это ты, мой город Москва", "Любите, девушки"… Под них вполне могли бы отплясывать советские модники, однако в середине века об этих песнях никто не слышал, ведь появились они только в 1990-е (сама группа "Браво" была образована в 1983 году).





Впрочем, дело не в конкретных треках, а в зажигательной музыке, под которую двигались и буквально жили стиляги крупных городов Союза. Собравшимся у сцены в настроении потанцевать организаторы обещают мастер-классы по твисту и буги-вуги. Пока танцы не начались, иду осматривать территорию. В южной части площадки расположилась выставка ретро-автомобилей: в основном "Волги" Горьковского автомобильного завода – бежевого, красного, небесно-голубого цвета, есть даже черная, с наклейкой “AC/DC” на окне и гравировкой надписи "Heavy Metal".









Напротив экспозиции – фотозона: уголок хорошей советской "хаты" (как бы сказали стиляги) с торшером цвета знамени коммунизма, малиновым узорчатым ковром, телевизором и даже грампластинками. Жаль только, что в февральский мороз фотографироваться приходится в пуховике: совсем не в духе эпохи. Тем более, что по соседству представлены образы самых модных нонконформистов СССР. Женские манекены в стеклянных капсулах наряжены в пышные юбки-миди, береты, рубашки с коротким рукавом, а на мужских – непременно цветные панталоны и галстуки необычных фасонов.









Так бы сидеть в "сталинке" и любоваться расписными обоями на стенах, но пора переходить к чему-то посерьезней. Недаром основная часть парка занята стилизованными корнерами: здесь можно сделать прическу и макияж, получить книгу в подарок, выиграть советскую видеоигру и даже позировать для собственного шаржа. И да, для посетителей фестиваля все развлечения бесплатны. Главное – вовремя занять очередь, ведь желающих принять участие в активностях становится с каждым часом больше. "Долго ждать?" – спрашиваю я у молодого человека в очереди на портрет. "Прилично, – раздумывая, отвечает он. – Минут десять у художника рисунок занимает".

Я занимаю очередь на шарж, а сама иду к книжному салону, где не так людно. Из салона посетители выходят с изданием-сюрпризом: перевязанным веревочкой, в крафтовой бумаге, с подписанной на ней цитатой. То есть это беспроигрышная лотерея: крутишь барабан – и какая-то книга тебе точно достанется. Зато в корнере "Игры" фортуна улыбается не каждому. Мне, например, не улыбнулась: ручка игрового “крана” не удержала симпатичную видеокассету, игра закончилась быстрей, чем успела начаться. "Обязательно попробуйте в следующий раз!" — подбадривает меня девушка-администратор на выходе из корнера.









Тем временем очередь на макияж и прическу стремительно растет. Ведущий со сцены объявляет начало танцевальной программы. Дальше – интересней: модные показы молодых российских дизайнеров, музыкальный квиз, кино-викторина, концерт кавер-групп… Я решаю остаться до конца фестиваля, до глубоких девяти часов вечера. Но сначала направляюсь в утепленную зону за чашкой чая: согревает не хуже, чем буги-вуги!

Мероприятия фестиваля "Зима в Москве" продлятся до конца февраля. Подробности смотрите на сайте проекта.