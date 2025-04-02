Искусство в городе. Мозаичные панно Москвы [Часть 3, Абстракция]

Золотой период для беспредметного творчества в Советской России пришелся на начало века: в послевоенные годы "борьба с формализмом" распространилась на все отличные от реализма веяния, включая абстрактное искусство. Эксперименты со стилем продолжались в работах неофициальных художников (1950-е—1980-е годы) и, как ни удивительно, в городской мозаике.



Начиная с оттепели, советская архитектура взяла курс на модернизм: геометризацию формы, удаление декоративных излишеств. Мозаичные элементы на зданиях – сохранившиеся островки украшений – отныне стали предметом особенного внимания для публики, а для художников – желанным пространством для творчества. Мозаичные панно, представленные в подборке ниже, интересны не только как плод фантазии советских авторов, но и как доказательство безграничного влияния искусства, его международного присутствия.



Лента Мебиуса на здании Института РАН

Адрес: ул. Нахимовский проспект, 47

Художники: Элеонора Жаренова и Владимир Васильцов

Год создания: 1976





Здание Центрального Экономико-математического института недалеко от метро "Профсоюзная" украсила дивная спираль: абстрактные ореолы красного, желтого, синего сменяют друг друга на графитовом фоне. Представители точных наук увидят в мозаичном украшении ленту Мебиуса, а более творческие люди — что-то образное: например, ушную раковину или бутон каллы. Сложно сказать, кто из них ближе к истине, но у математиков есть еще одно преимущество: они могут прочитать послание из символов на части петли, видимой для зрителя.

Красота абстракции в ее точности — об этом изящно напоминает мозаичное панно "Лента Мебиуса" на фасаде ЦЭМИ РАН.

Мозаика на фасаде библиотеки "Второго меда"

Адрес: ул. Островитянова, 1/5

Художники: Леонид Полищук, Светлана Щербинина

Годы создания: 1973—1979





Редкий образец магического реализма в монументальном облике Москвы. Более, чем ожидаемый для советского искусства сюжет: разворот книги с кодовыми для страны ценностями, такими как "доброта", "знания", "честь", "совесть", "ум" – вдруг нависает над землей в виде плиты (видимо, под тяжестью смысла), а оставшиеся страницы взмывают птичьей стаей над строками. Ловко подобранный ракурс и жонглирование пропорциями позволило авторам добиться эффекта объемного изображения, которое, к тому же, напоминает граффити – за счет бесшовной выкладки стеклянных кусочков мозаики. Вдохновившись искусством мексиканских монументалистов, авторы сумели создать работу, которая бы прекрасно украсила научно-фантастический роман, что символично: ведь перед нами здание библиотеки медицинского университета имени Пирогова.

Мозаика на Доме оптики

Адрес: ул. Проспект Мира, 176

Художник: Евгений Казарянц

Годы создания: 1971—1974





Если ленту Мебиуса на фасаде ЦЭМИ РАН можно отнести к направлению геометрической абстракции, то мозаика на Доме оптики – лирический образец абстрактного искусства. Панно под длинным научным названием "Макромир – микромир. Макрокосм — микрокосм" создано из стекла светлых, природных оттенков: хвойного зеленого, небесного синего, облачного белого. Импрессионистская по настроению, композиция предлагает зрителю "микроскопический" взгляд на элементарные формы организации жизни. Впрочем, любящий достраивать образы мозг цепляется за фантазию художника и придумывает целую вселенную: горы, созвездия, даже силуэты, наделенные человеческими чертами. А что видите вы?