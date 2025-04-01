Театр кукол: для детей, маленьких и не очень [Часть 3]

О них можно долго рассказывать – и все-таки лучше один раз увидеть своими глазами. Только как выбрать подходящий вариант из афиши, щедрой на предложения? В подборке ниже — зрелища для юных зрителей разных возрастов и интересов. Возможно, советы редакции помогут вам найти "тот самый" спектакль или хотя бы вдохновят на самостоятельные поиски.





Для малышей

В кукольный театр с пеленок? Почему бы и нет: на некоторые спектакли Московского Театра Кукол рекомендуется приходить с трех, двух лет или даже с одного года. Миниатюрные герои, которые общаются со сцены со зрителями, простые и добрые сюжеты делают спектакли для малышей одновременно доступным и незабываемым опытом.





Например, герои спектакля-игры "Сказки Маленького Лисенка" (2+) научат ребенка дружить и доверять миру, а хорошо знакомая "Курочка Ряба" (3+) раскроется по-новому через живую мимику кукол, душевные песни и шутки. Начать погружение в мир кукольного театра можно со специальной серии МТК "Театр на ладошке" (1+): четыре истории про времена года познакомят юных зрителей с основными природными циклами через художественные образы и тактильное восприятие.





Для дошкольников и школьников младших классов

В детском саду, в начальной школе да и просто во многих семьях детям часто читают сказки – устный опыт хорошо подкрепить сценическим, облекая слова в образы. Тем более, что кукольным театрам есть что предложить зрителям дошкольного и младшего школьного возраста. В Театре кукол имени Сергея Образцова, любителей восточных сказок и красочных нарядов ждут спектакли "Али-Баба и сорок разбойников" (6+) и "Волшебная лампа Аладдина" (6+), а поклонников русского народного и авторского творчества — "По щучьему велению" (6+), "Конек-Горбунок" (6+) и "Сказка о царе Салтане" (6+).





Необычные спектакли

Театры кукол стремятся удивить не только искушенных взрослых зрителей, но и подрастающее поколение, ведь оригинальность – единственный способ держаться на плаву в современном мире развлечений с его высокой конкуренцией. Среди музыкальных экспериментов – джазовый спектакль "Муха-Цокотуха" (6+) в Театре Образцова (премьера состоялась в конце 2024 года), пластические спектакли "Слон" (8+) и "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" (6+) в МТК.





Мы уже писали про интересную серию МТК для подростков, под названием "MTK. Next", где актеры бок о бок с куклами разбирают непростые жизненные вопросы на сцене. Еще один жанровый эксперимент МТК – этническое фэнтези "Крабат — ученик Колдуна" (12+) в жанре тотального театра. А что, если совместить театр и цирк? Легко, и получится "Цирк на нитях" (6+)! Авторское шоу марионеток в Театре Образцова удивит детей и позабавит взрослых узнаваемыми образами из старых ярмарочных представлений.





Не спектакли

Стоит сразу сказать, что спектакль – классическая форма действия в кукольном театре, начинать знакомство с жанром лучше именно с нее. А вот дополнить театральный опыт можно чем-то необычным: к примеру, игрой-приключением. На территории парка Театра Образцова регулярно проходят квесты для детей и их родителей: один из них, "Двенадцать друзей из часов Образцова" (6+), посвящен героям, которые украшают знаменитые куранты на фасаде Театра.





Желающим не зависеть от погоды за окном советуем отправиться на экскурсию по театральному закулисью (6+)! Экскурсии проводятся в групповом формате в Московском Театре Кукол и в Театре кукол имени Сергея Образцова, расписание и наличие мест уточняйте заранее. В ходе обзорного путешествия по кулуарам театра юные зрители увидят, как создаются куклы, узнают, где хранится реквизит, словом, смогут наблюдать рождение волшебства.

Подробности о возрастных рекомендациях, расписании спектаклей и условиях покупки билетов ищите на сайте театров.

Редакция Клео.ру благодарит пресс-службы Московского Театра Кукол и Театра кукол имени Сергея Образцова за предоставление фотоматериалов.