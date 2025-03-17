Хореограф Екатерина Стегний: "Conmunity - это сериал-исследование о современном танце"

Ситкомы, ромкомы, ретро-драмы, детективы — современному зрителю доступны десятки жанров и форматов сериалов. А как насчет сериала-исследования о современном танце?

Даже если отечественное кинопроизводство такого жанра пока не знает, его можно изобрести! Так решила московский хореограф Екатерина Стегний, автор идеи и режиссер-хореограф многосерийного документально-художественного фильма о современном танце в регионах России.





Как звучит танец в каждом городе и что на это может влиять? Являются ли люди, которые танцуют, продолжением урбанистической архитектуры? В чем общность и единство танца в разных регионах? Ответы на эти и другие вопросы Екатерина вместе с командой проекта ищет в сериале Conmunity, каждый эпизод которого посвящен сцене современного танца в одном из российских городов.

Проект стартовал в 2021 году, в свет уже вышли серии о танце в Калуге и Иванове.

Подробнее о концепции проекта и о планах на ближайшее будущее Екатерина Стегний рассказала редакции Клео.ру в дружеской беседе.





Как пришла идея создать Conmunity? Звучит как очень новое начинание.

Я думаю, идея родилась в результате комплексного влияния событий в моей жизни.

Окончив магистратуру ГИТИСа в 2015 году, я начала ездить по городам России, участвуя в фестивалях по приглашению. Было сложно не заметить отличительные особенности танца в разных регионах. Мне стало интересно исследовать, что на это влияет. Вдохновением также послужил документальный фильм о представителях французского танца, которые приезжали в Россию на рубеже 1990-х и 2000-х гг.



Еще в то время я преподавала подросткам, хотелось передать им частично свои ощущения относительно того, что происходит в различных регионах с искусством танца. Тогда я подумала, что через образную картинку на экране это выразить будет проще всего.



Постепенно пришел инсайт, что хочу снять сериал, но я понятия не имела, как это делать. Чтобы разобраться в нюансах съемочного процесса, я пошла учиться на курсы по режиссуре музыкального видео. Специфика кино требует внушительных технических знаний и включения, а я все же большую часть времени уделяю хореографии. Поэтому сейчас со мной в команде работают профессиональные режиссеры и операторы, в первых двух сериях это Ольга Крамская и Татьяна Матвеева. В Иванове аэросъемку делал Александр Смирнов. Также нам помогает замечательный композитор Андрей Петрушенков.





Первой точкой проекта на карте России стала Калуга, скоро выйдет серия о современном танце в Иванове. Как вы определяете географию проекта?

С одной стороны, география проекта — дело случая, с другой — она отражает интерес к новым очагам развития современного танца в России. И в Калуге, и в Иванове недавно появились профессиональные труппы, в обоих городах проводится большое количество фестивалей и образовательных проектов, а их руководители открыты к сотрудничеству и помощи в организации съемок.



Продолжительность каждой серии мы решили делать до 30 минут. Если снимать, например, в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге или Москве, одной серии такой продолжительности точно не хватит. Пока вопрос, как снимать о танце в больших городах. Возможно, формат сериала, нацеленный на процесс исследования, в этом нам поможет. Он также дает право затронуть всего несколько фокусов внимания и говорить как об уникальности местного сообщества, так и о развитии современного танца в целом.







Где можно увидеть серии Conmunity?

Трансляция сериала велась на фестивалях "Танцсоюз", "Проба", "Дэнсхэлп", "Первая фабрика авангарда" и "Код: Провинции". Кроме того, Conmunity показывали на Петербургском международном образовательном форуме и в Доме культуры "ГЭС-2". 15 марта жители и гости Иванова смогли увидеть вторую серию в рамках молодежной платформы "Лампочка".

Также мы придумали онлайн-формат для всех желающих. Временно открыт доступ к просмотру за благотворительный взнос. Все вырученные средства пойдут на съемку третьей серии.





Кто может принять участие в съемке сериала? Насколько близкую степень знакомства с современным танцем подразумевает участие?

Нам интересно рассматривать как деятельность профессиональных сообществ и институций, так и самодеятельное творчество в области современного танца. Выбор также зависит от того, кто открыт к общению и съемочному процессу. На продакшен одной серии в среднем уходит от полугода до года. Поэтому для меня важно выбирать места, которые вдохновляют.



В предыдущих сериях съемка проходила на локальных фестивалях. На них съезжаются хореографы из разных регионов и таким образом происходит разговор о современном танце в контексте российского сообщества. Интересно и у зрителей спрашивать про их ощущения и мысли, но пока в монтаж общение такого рода не вошло.



Какие выводы о состоянии современного танца уже удалось сделать на основании отснятого материала? Например, прослеживаются ли связи между сценами современного танца двух городов, Калуги и Иванова?

У нас нет цели делать выводы о состоянии современного танца на основании отснятого материала. Скорей мы фокусируемся на том, что видим. Есть желание вовлекать других людей в искусство хореографии, делиться с подрастающим поколением – в том числе, живущим в разных регионах. Есть желание профессиональной коммуникации с танцевальным сообществом.





Посмотрев две серии Conmunity, кто-то найдет ответы на свои вопросы, кто-то воодушевится, чтобы начать танцевать и изучать движение. В любом случае, сериал дает возможность "познакомиться" с танцевальной средой и ее участниками. Для меня это ценно.

Планируете ли вы адаптировать сериал для международной аудитории, зарубежных конкурсов и премий?

Хорошая мысль. Наверное, когда мы отснимем еще несколько серий, важно будет об этом задуматься.

А как насчет выставок современного искусства, музейных архивов?

Мы открыты к участию в выставках, но пока не доводилось. Например, в Калуге недавно появился информационно-исследовательский центр "Танцсоюз", который будет заниматься архивацией российского современного танца. Думаю, что сериал Conmunity может попасть в архив центра в будущем.





Очевидно, что Conmunity имеет потенциал привлечь внимание к российскому современному танцу. Какие еще цели вы ставите перед собой как автор?

Одна из целей – образовательная. Дать возможность зрителю услышать разные мнения о том, что же такое современный танец, познакомить его с региональными особенностями. Во-вторых, это децентрализация фокуса внимания. И третья цель – зафиксировать моменты текущего этапа развития танца.

Команда проекта Conmunity:

Екатерина Стегний – автор, режиссер-хореограф

Ольга Крамская – режиссер, оператор, режиссер монтажа

Татьяна Матвеева – звукорежиссер, колорист

Андрей Петрушенков – композитор

Возрастное ограничение: 12+