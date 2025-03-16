В Москве вводят новые правила посещения театров и концертов

Любители спектаклей и балета столкнутся с новыми правилами посещения культурных мероприятий. С 15 марта все театры и концертные залы, подведомственные Департаменту культуры Москвы, переходят на персонализированные билеты. Это значит, что теперь каждый билет будет привязан к конкретному человеку, а передать его другому можно будет только через официальное переоформление.

Чтобы посетить спектакль, балет или концерт любимого исполнителя, зрителям придется заранее позаботиться о правильном оформлении билета. При покупке необходимо указать свои паспортные данные, а при входе предъявить документ, удостоверяющий личность. Для этого подойдут российский или заграничный паспорт, водительское удостоверение, студенческий билет, военный билет, карта москвича или именная банковская карта. Если билет приобретается на ребенка до 14 лет, то потребуется свидетельство о рождении или загранпаспорт.

Тем, кто привык передавать билеты друзьям или родственникам, стоит помнить, что теперь это возможно только через официальное переоформление. Иначе даже при наличии билета войти в зал не получится.

Мэрия Москвы объясняет, что нововведение направлено на борьбу с мошенниками и перекупщиками, которые перепродают билеты по завышенным ценам. Теперь покупка билетов станет более прозрачной, а зрители смогут быть уверены, что их место в зале никто не займет.

Тем, кто любит спонтанные походы в театр или на концерт, теперь придется заранее планировать посещение. Однако власти уверяют, что эти меры сделают посещение культурных мероприятий комфортнее и безопаснее.