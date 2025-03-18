Фэнтези-трилогия Бориса Юхананова в Электротеатре: исполняя реквием будущего

Жанровый эксперимент режиссера Бориса Юхананова совмещает в себе театральное действие, фрагменты киносъемки, экспериментальную музыку и много других интересных приемов. По определению режиссера, трилогия стала "сборкой всех искусств под эгидой театра". В основе истории — земной опыт четырех ангельских душ, которые спускаются с небес, чтобы исполнить миссию: разыграть пьесу Теннесси Уильямса о любви, перевоплотившись в актрис.





Путешествие ангелов по "поднебесному кукольному театру" длится в общей сложности девять часов: путь, который выглядит долгим в начале, подходит к концу быстрей, чем ожидаешь. И вот уже настает момент прощаться с трилогией, а так не хочется выползать из объятий мира грез, что куполом нависает над реальностью и разворачивается перед зрителем неоднородным хронотопом. Спектакли связаны между собой, словно несколько дней из жизни человека — еле заметной, но прочной сюжетной линией. Утром порой с трудом вспоминаешь, чем занимался накануне, зато в памяти отчетливо всплывают фразы из разговора с другом в прошлое воскресенье.





Воскресенье! Конец недели, особенный день для большинства людей, который выделил и писатель Теннесси Уильямс в пьесе, "выбранной" ангелами-актрисами. В "Прекрасном воскресенье для пикника" идиллия выходного нарушается известием: одновременно распутываются несколько поверхностных связей между жителями города, случайность уступает место правде. В финале пьесы Теннесси оставляет главных героев в смятении чувств, без желаемого, без любви — что не только характерно для его произведений, но и очень автобиографично, ведь писатель страдал от тяжелых отношений в собственной семье, а периодами — от отсутствия литературных успехов и признания.





Режиссер спектакля, Борис Юхананов, дает героиням шанс исправить жизненную драму Теннесси Уильямса, а заодно и нащупать метод сценической работы над пьесой. Четыре женских истории, четыре женских портрета: что поможет актрисам передать суть исполняемых ими ролей? Юхананов поучительным голосом Старого Ворона дает лишь одну подсказку: искать мумие любви. Процесс поиска окажется длительным и нелинейным: с рекапами фрагментов, которые уже были показаны, ловким переключением между действием на сцене, на экране и в собственной голове — последнему способствуют философские отступления самого режиссера. В итоге на сцене будет царить сказка: местами — страшная, оглушающая, местами — лиричная и отчаянная, смешная, нежная, угрюмая и почти всегда – неожиданная.





На глазах у зрителя на сцене вырастет Город миражей (трехэтажная конструкция со светящимися окнами), произойдет танцевальный рейв, случится божественный пир — и все это под уникальный саунд-дизайн, обрамляющий стихотворение Эдгара По "Ворон": сюиту из реквиема, хип-хопа и электронной музыки. Инопланетно-ренессансные костюмы героев порадуют поклонников Недель мод, а сценография в спектакле, уходящая с подмостков на огромные боковые видеоэкраны, откроет панорамный обзор на то, что творится в поднебесной. Трилогию "Пик Ник или Сказки Старого Ворона" можно сравнить с глубокой фазой сна: постепенное погружение сменяется интенсивным проживанием необыкновенного опыта, который впоследствии растает и сотрет всяческие следы своего присутствия.





И если земля была создана за шесть дней, то почему бы не выделить несколько часов, наблюдая за тем, как ангелы помогают людям строить новый мир.

Фантазийная трилогия "Пик Ник или Сказки Старого Ворона" состоит из трех спектаклей: "Город миражей", "Никогда" и "Прибытие". Спектакли автономны, билеты на каждый из них приобретаются отдельно. В марте 2025 года состоялась театральная премьера трилогии, выход спектаклей на киноэкраны запланирован на 2026 год.

"Пик Ник или Сказки Старого Ворона" – проект режиссера, драматурга и художника-постановщика Бориса Юхананова. В главных ролях: Мария Беляева, Алла Казакова, Ирина Савицкая и Мария Чиркова. Подробности ищите на сайте Электротеатра.

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