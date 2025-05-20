Вотс ин май бэг: инструкция по распаковке сумки от танц-художницы Дарьи Чермяниной

Парадокс современной жизни: будучи окруженными вещами на любой вкус, мы стремимся заполучить их – и совершенно обесцениваем. Адаптация к удовольствию обладать вещью проходит быстро – и вот уже любимое пирожное, новая сумка или последняя модель гаджета не вызывает сильных эмоций. Но дело не только в этом: мы едва ли способны признать за материальным миром его право на самостоятельное существование: вне рамок удовлетворения человеческих потребностей.

Отсутствие интереса к вещи как к таковой влечет ее реификацию: мысленное сведение предмета к товару, реальному или потенциальному. Ориентируясь исключительно на объект, мы абстрагируемся от физических качеств вещи. И хотя капиталистическая среда "превозносит" материализм, ее невольные участники плохо понимают суть философии: помехой тому – поверхностное, утилитарное отношение к миру вещей.





Найти глобальный выход из этого лабиринта задача не из простых, однако изменения могут начинаться с малого. Художники, кураторы и теоретики искусства уже меняют картину на локально-профессиональном уровне: через исследование и специальные практики, в частности, в танце. Процессуальность позволяет "примерить" опыт на себя, ощутить его глубину и протяженность.

Цель пересмотреть отношения с материальным миром поставила перед собой танц-художница Дарья Чермянина в перформансе "Клин герл". Премьера работы состоялась в ММОМА в апреле 2025 года. Ловя импульс от содержимого своей сумки, художница стремилась двигаться в унисон с такими тривиальными, на первый взгляд, предметами, как зарядное устройство, полиэтиленовая упаковка, проездной билет, блокнот для записей и прочее. В танцевальной практике исполнительница отталкивалась от первостепенных качеств вещей: их веса, пропорций, фактуры, иногда цвета.

Дарья Чермянина, танц-художница, танцовщица, преподаватель, участница проектов в ГЭС-2, ММОМА, Cube.Moscow, ГРАУНД Солянка, ЦСИ Винзавод, студии перформативных искусств "Сдвиг":





"Танец в перформансе "Клин герл" проявляется как череда инсталляций или как следствие накопленных действий: он оказывается способом создать порядок в отвратительно хаотичном. После того как премьерный показ работы прошел в ММОМА, мне самой, художнице и исполнительнице, стала яснее внутренняя задача перформанса. Сейчас я определяю ее как возведение отторгнутого в объект созерцания, создание единого целого из разрозненных частиц".





Продолжением перформанса (и его логическим завершением) стал танцевальный воркшоп по анпакингу (от англ. unpacking) или распаковки сумки для участников, практикующих движение. Следуя инструкции Дарьи Чермяниной ниже, можно не только навести порядок в своем рюкзаке или шоппере, но и ближе познакомиться с его содержимым.

"Коснуться ладонью предмета в сумке-> взять вес этого предмета кистью руки-> предельно ощутить вес предмета рукой-> почувствовать, как предмет тянет корпус (руку, центр тела) в пространство-> отпустить вес предмета в той точке пространства, куда он привел-> задать себе вопрос: "Что я хочу сделать, отпустив этот предмет?"-> повторить алгоритм действий со следующим предметом".





Взглянуть на некогда важную/нужную/любимую вещь по-новому, пересмотреть свои отношения с предметом… И если практика анпакинга не спасет человечество от чрезмерного и не слишком вдумчивого потребления, то, по крайней мере, обогатит наш повседневный опыт: движения в пространстве, взаимодействия с вещами-в-себе.

Возрастное ограничение: 16+

Подробности смотрите на сайте Московского музея современного искусства.