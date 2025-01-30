Идея для выходного дня: увидеть танец, нарисовать танец

Как давно вы последний раз видели танец? По телевизору, когда пересматривали выпуск "Танцев со звездами"? В юности на школьной дискотеке или буквально на днях в студии хореографии, где не только наблюдали танцующих, но и сами активно практиковали движение? Ответы могут быть разными, они сильно зависят от образа жизни и приоритетов человека. Однако в той или иной степени танец трогает каждого, ведь он как метафора наших душевных устремлений и социальное послание одновременно.

В галерее ГРАУНД Солянка, похоже, знают толк в наблюдении за танцем: настолько, чтобы превратить это занятие в искусство. Программа "Партитура движения", которая проходит там каждое воскресенье, предлагает участникам смотреть за тем, как двигаются натурщики в течение полутора часов, – и зарисовывать движение в процессе! Нет, организаторы проекта не ждут от вас шедевров к концу сеанса, однако по желанию рисунки можно оставить для галерейного магазина. Кто знает, возможно, они там найдут своего покупателя.



Изначально проект не задумывался как долгосрочный. В 2015 году в галерее-побратиме ГРАУНД Солянки, "На Песчаной", прошла выставка "Визуальные партитуры", в рамках которой состоялся перформанс. Он включил в себя танец буто – один из самых медленных в мире – и рисование с натуры. Одного сеанса участникам оказалось недостаточно – программу продлевали несколько раз, пока она не переросла в самостоятельный проект. В этом году "Партитура движения" отмечает десятилетие.





Как все устроено: наблюдать танец можно очно или онлайн: ссылку на трансляцию вы получите на почту где-то за час до начала сеанса. Перед зрителем двигаются: перформеры, актеры, хореографы, режиссеры, художники, фотографы – творческие люди, которые так или иначе связаны с танцем. Первая часть длится 45 минут, после чего наступает 15-минутный перерыв, вторая часть также занимает три четверти часа. Неповторимые, каждый в своем стиле, все перформеры танцуют размеренно, как бы исследуя желание тела двигаться определенным образом.





Вам точно хватит времени понаблюдать и запечатлеть позы, которые вызвали отклик. Впрочем, можно и не рисовать вовсе: полтора часа медленного танца имеют прекрасный медитативный эффект. Идеально для завершения уик-энда.



Возрастное ограничение: 18+