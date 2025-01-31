Искусство в городе: мурал, вдохновленный джазом рядом с Котельнической набережной

Герой сегодняшнего эпизода – мурал, посвященный 100-летию российского джаза в Большом Ватином переулке.

Российский джаз отметил юбилей в октябре 2022 года, ведь ровно веком ранее состоялся первый концерт джазовой музыки в Москве, в исполнении оркестра Валентина Парнаха. Власти города не оставили торжественную дату без внимания: на торце жилого дома рядом с Котельнической набережной появились граффити с известными джазменами, повлиявшими на развитие отечественной эстрады.

Найти мурал несложно: если вы решили прогуляться от Китай-города, сверните в Большой Ватин переулок на пересечении улиц Николоямская и Яузская. Номер дома: 4, ориентир: с левой стороны открывается отличный вид на Библиотеку иностранной литературы и набережную реки Яуза. Идущим от Таганки ровно тот же маршрут, только наоборот: библиотека останется справа. Легко добраться до мурала от Котельнической набережной, бродя переулками минут десять.

Работа в Большом Ватином была создана в рамках Международного фестиваля стрит-арта "Культурный код" (другое название – Urban MorphoGenesis: фестиваль породил много заметных арт-объектов и заслуживает отдельного рассказа). Написал мурал художник уличной волны Алексей Медной, основатель граффити-команды SAP13, по эскизу дизайнера Екатерины Ероженковой. Композиция так и называется: "Сто лет российскому джазу", о чем зрителю сообщает надпись в верхнем левом углу.

В центре рисунка на белом фоне мы видим легендарных исполнителей джаза: некоторых – в процессе импровизации, с музыкальными инструментами в руках. Большинство из них написаны в цвете, однако фигуры, расположенные выше, монохромны. Это не случайно: как легко догадаться, черно-белых персонажей уже нет в живых, однако их имена помнит история музыки. Среди последних Медной изобразил музыкантов Эдди Рознера и Олега Лундстрема и эстрадного певца Леонида Утесова.



В более современной когорте оказались композиторы и джазмены Николай Левиновский, Давид Голощекин, Алексей Козлов, Игорь Бутман, Анатолий Кролл, пианист и певец Олег Аккуратов… И Лариса Долина, единственная леди российского джаза, портрет которой попал на мурал. Интересно, что именно Долина снялась в музыкальной кинокомедии "Мы из джаза" (1983) Карена Шахназарова, где сыграла роль зарубежной певицы и исполнила пару потрясающих партий на английском.



Музыкальные инструменты в руках некоторых джазменов привлекают не меньше зрительского внимания: от хорошо известных всем саксофона и фортепиано – до необычной по форме валторны, история которой началась в Европе еще в XVII веке. Валторна, разумеется, запечатлена черно-белой: сегодня в джазовых оркестрах она встречается нечасто. Впрочем, от мурала в Большом Ватином до крупнейших джаз-клубов столицы – не более 20 минут пешком… Подходящий момент, чтобы услышать увиденное, присоединившись к яркой джем-сессии.

Возрастное ограничение: 18+