Групповые выставки апреля: современный фольклор и творческий хардкор

Ниже география групповых выставок апреля, которые вдохновляют на поход в музей с единомышленниками. Коллективные высказывания художников о современной магии, эскапизме и творческом безумии как двигателях прогресса, а также плавучести координат в галерейном мире из разных уголков страны.

Выставка "Не слитно, не раздельно" (6+)

Москва

Дом культуры "ГЭС-2"

До 28 сентября





Распахнувший свои тяжелые двери для москвичей в конце 2021 года, Дом культуры "ГЭС-2" запрягал медленно: первые проекты институции открывались не чаще раза в полугодие и порой впечатляли концепцией больше, чем составом работ. Сегодня выставочный темп наконец набран: интересные события ловко сменяют друг друга, а иногда и вовсе идут параллельно.

Казалось бы, только мы любовались на чарующие своей абсурдностью артефакты "Новой новой эры" (18+), как пришла очередь окунуться в прошлое: не такое далекое, впрочем, и большинству из зрителей хорошо знакомое. Выставка "Не слитно, не раздельно" (6+) повествует об археолого-этнографической экспедиции советских ученых в Среднюю Азию, крупном научном проекте, растянувшемся на половину столетия. Попытки археологов реконструировать прошлое древнего Хорезма рассматриваются в экспозиции через призму вечного фантазирования и планирования, характерного для жизни в замершем настоящем. В выставке приняли участие художники и исследователи из разных стран.

III "Перкиннале" современного искусства (12+)

Казань

Галерея современного искусства "Бизон"

До 11 мая





"Бизон" – более, чем говорящее название для интересующихся актуальными художественными практиками в Казани. Галерея, существующая с 2018 года, представляет не только "гейткиперов" российского современного искусства, но и начинающих авторов из Татарстана, поддерживая их выход на центральную арт-сцену. В галерее часто проходят творческие вечера, образовательные и культурные мероприятия для гостей выставок.





С конца марта залы "Бизона" украшают работы третьего сезона "Перкиннале" современного искусства (12+). Названное в честь своего со-создателя, художника Вовы Перкина, событие проходит в галерее в третий раз ("Перкиннале" работает по принципу триеннале). В фокусе этого сезона оказался творческий поток, наполняющий, а иногда и переполняющий взгляд художника на повседневность. 11 участников арт-группы "Наша утопия" визуализировали в экспозиции свои мысли: спутанные, скачущие, иногда просто безумные — словом, те, которые делают искусство возможным.

Серия выставок "Река времен не терпит льда" (16+)

Санкт-Петербург

Галерея Марины Гисич (Marina Gisich Gallery)

До 22 июня





Галерея Марины Гисич, познакомившая петербургскую публику с актуальным искусством в конце 1990-х, сегодня отмечает очередной юбилей. Двадцать пять лет насыщенной творческой жизни: участие в международных арт-ярмарках, сотрудничество с российскими и зарубежными художниками и, конечно, удивительные проекты на стыке визуальных искусств, технологий, музыки, театра, перформанса…





В честь юбилея Marina Gisich Gallery открыла серию выставок "Река времен не терпит льда" (16+), в фокусе которых — смена зрительских (и покупательских) представлений о том, что же ценного и интересного таит в себе современное искусство. Вниманию посетителей представлено творчество более 30 художников галереи. Работы, включенные в экспозицию, вступают друг с другом во временные связи (проект переживает постоянную трансформацию) и таким образом реминисцируют об истории места и нащупывают новые пути развития отношений.

Выставка "Видимо-невидимо" (6+)

Иркутск

Галерея Виктора Бронштейна

До 15 июня





Одна из крупнейших площадок современного искусства в Сибири, галерея Виктора Бронштейна в первую очередь знакомит горожан с творчеством локальных художников. Иркутский меценат Виктор Бронштейн начал собирать свою коллекцию в конце 1990-х: сегодня собрание галереи насчитывает более 2000 экспонатов, среди них – графика, бронзовая пластика бурятских мастеров, живопись, а еще уникальная экспозиция работ знаменитого скульптора Даши Намдакова, работающая на постоянной основе.





Выставка "Видимо-невидимо" (6+) представляет коллективное высказывание художников со всей России на тему народного творчества. Обряды и приметы, обереги от нечистой силы, сказки и предания: есть ли всему этому место в современной жизни, опосредованной технологиями? Участники проекта отвечают положительно и раскрывают тему фольклора в своих работах: иногда с уважением, иногда с иронией, но всегда открытым для новых интерпретаций взглядом.

Подробности смотрите на сайте проектов.