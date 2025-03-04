Рейв и другие веселые практики на выставке "Новая новая эра" в "ГЭС-2"

Ждали Новую эру, "нью-эйдж". А пришла Новая новая эра – по крайней мере, так ее окрестили кураторы одноименной выставки в Доме культуры "ГЭС-2". Думать об этом как будто несерьезно, но и не думать нельзя, ведь она лежит в корне современного модуса существования.

Города-миллионники (будем до грубости честны: места на планете, где современность наступила) безнадежно опутаны цифровыми сетями. Они делают мегаполисы такими удобными в пользовании, но сильно ограничивают пространство, в котором юзер свободен действовать. Мелькающее разнообразие мелочей отвлекает от невозможности выбрать существенное, да и повседневная жизнь все больше подвержена технологическим алгоритмам.

Сбежать от постоянного напряжения и фрустрации порой хочется в другую реальность. Эзотерика, как область, минимально связанная с сознанием, отлично подходит на эту роль. Карты Таро, гороскопы, тренинги по развитию лидерства, женственности, мужественности – современность изобилует "духовным контентом", который буйно цветет в джунглях цифрового капитализма. При этом, как отмечают кураторы проекта в манифесте, спиритуальность эта вовсе не жертвенно-утопическая: напротив, в ней преобладают погоня за удовольствием в моменте, ставка на материальный комфорт и индивидуализм.

Участники выставки "Новая новая эра" в серьезно-ироничной манере рассуждают о механизмах современной мистики. В конечном счете, многие "веяния" сегодня на поверку оказываются хорошо упакованными продуктами. И здесь уже стоит вопрос о том, кто стоит за упаковкой: предприимчивый ИП, бизнес-корпорация или иные влиятельные структуры. Современное искусство вправе задавать вопросы, но, в отличие от той же науки, однозначных ответов на них не дает. Так и художники проекта: рассуждают, но воздерживаются от критики, намекают, уходят от прямых заявлений.

Некоторые работы "Новой новой эры" интересны находчивостью метафор, другие – юмором, способностью всколыхнуть чувство ностальгии или дежавю. Большинство высказываний в экспозиции, ожидаемо, держат курс на будущее, облаченные в скафандры смелых и страшных фантазий. Например, в мультимедийной инсталляции "Глазовское эзотерическое сообщество" Михаила Максимова цифровой помощник Анатолий отвечает на вопросы посетителей (заранее заготовленные на карточках) языком духовного учителя. "Алиса" от "Яндекса" пока так не умеет, но, с другой стороны, что мешает оцифровать иррациональное по примеру научного знания?

Другая сторона той же медали – взгляд потомков на научно-технологические изобретения современности. То, что теряет утилитарность, может впоследствии приобрести значение высшего порядка, полагает Харун Мирза, британский художник пакистанского происхождения. Автор проекта "По ту сторону волновой эпохи" фантазирует о том, как будущие поколения воспримут Большой адронный коллайдер. В многоканальной инсталляции Мирзы съемки с места нахождения БАКа организованы в импровизированном пространстве, напоминающем Стоунхендж.

В серии акриловых работ "Змееносец" художница Саша Госмант домысливает образ тринадцатого знака зодиака, который "собирались" ввести в зодиакальную систему в начале 2010-х. Человеческому взору в принципе свойственно видеть то, чего нет. Об этом – трехчастная серия раскрашенных тканей Родиона Китаева, где "вещие птицы" заигрывают со взглядом смотрящего. Необязательно всерьез увлекаться византийской и персидской мифологией, чтобы разглядеть в облике созданий знакомые с детства черты.

Представленное на выставке творчество Элены Дамиани и Александры Сухаревой более иносказательно. Оба автора рассматривают связь между материей и абстракцией в современном мире – для многих невидимую, но прочную нить. В этом контексте невозможно обойти стороной и работы Владимира Янкилевского, классика советского неофициального искусства. В пропитанные метафизикой 1960-е годы художник посвящал свои полотна взаимодействию мужского и женского начал, которые он видел важной частью мироустройства.

Возвращаясь к лейтмотиву выставки, симптомы Новой новой эры могут стать предметом шуток, впрочем, с горьковатым оттенком. В серии рекламных роликов Деи Джанкович вниманию зрителей предстают "уникальные эзотерические продукты". Их может приобрести не только "посвященный", но и любой финансово состоятельный гражданин. Потребление подобных товаров и услуг, согласно логике цифрового капитализма, имеет высокую ценность в моменте, а позже его следы тонут под килотоннами другой информации. Об этом – документация красивого перформанса Мирчи Кантора "По следам счастья".

"А что думают современники, свидетели и невольные соучастники всей этой околодуховной истории?" – спросите вы. Исследователь онлайн-культуры, американский автор Джошуа Ситарелла представляет нам футуристические сценарии, собранные с бескрайних просторов Сети. Набор цитат в работе Ситареллы "Выбери свое будущее" включает хорошо знакомые, ультраактуальные слова, такие как "кризис", "мультиполярность", "платформенный", – в разных комбинациях. Звучащие как термины из академических статей, сочетания всего лишь передают обеспокоенность своим завтра анонимной группой юзеров.

Ну и наконец, где же рейв? Ждите, он будет 7 марта, как живое продолжение саунд-инсталляции Алины Гуткиной ALL-IN. THINKBACK. "Размяться" перед вечеринкой можно, послушав фрагменты треков, представленные в экспозиции.

Выставка "Новая новая эра" в "ГЭС-2" продлится до 9 марта 2025 года.

Кураторы проекта: Андрей Паршиков, Карен Саркисов.

В выставке приняли участие: коллектив "Агентство Сингулярных Исследований", художники Эд Аткинс, Дарья Бреслер, Антон Вдовиченко, Саша Госмант, Алина Гуткина, Элена Дамиани, Деа Джанкович, Вивиан Каккури, Мирча Кантор, Родион Китаев, Аня Кравченко, Игорь Макаревич, Михаил Максимов, Харун Мирза, Джошуа Ситарелла, Александра Сухарева, Анастасия Толчнева, Ольга Цветкова, Владимир Янкилевский.