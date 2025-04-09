Идея для выходного дня: танц-импровизация в музее

Московский музей современного искусства (здесь и далее – ММОМА) не перестает удивлять своих зрителей необычными форматами взаимодействия с искусством. Ридинг-группы по следам открытых проектов – с обсуждениями, чаепитиями и творческими мастер-классами, кураторские экскурсии по выставкам, даже свидания в музее… Отдельного внимания достойна программа "Свободные часы" (16+) танц-художницы Ксении Земсковой: в рамках проекта танцующие и исследующие танец приглашаются практиковать движение в пространстве идущих выставок. Программа дебютировала ровно год назад, в апреле 2024 года – настоящий сезон, стартовавший на днях, продлится до 7 мая.





Стоит сразу сказать, что программа предназначена не для всех: участие подразумевает минимальную хореографическую подготовку и/или увлеченность теорией современного танца. В онлайн-анкете заинтересовавшиеся делятся своим танцевальным опытом, а также указывают выставку, на которой хотели бы практиковать движение, и удобное для практики время. Например, площадками этого сезона выступили проекты "Это лучшее, что у нас есть. Выбор The Art Newspaper Russia" (16+), "Юлия Воробьева. Изобилие" (0+) и "Евгения Тут. Медленные берега" (0+) – все выставки проходят в ММОМА на Гоголевском.





Итак, вы получили подтверждение участия от куратора и детали предстоящей сессии. Что делать дальше? Можно посмотреть план залов ММОМА и прочитать концепцию выставки – или отложить знакомство с пространством на день Х и просто жить в предвкушении танц-импровизации. "Свободные часы" – не случайное название для практики, ведь танцующие вольны использовать свое время на выставке по собственному усмотрению (разумеется, с должным вниманием и уважением к залам музея).





Вступать ли в спонтанные отношения с окружающим пространством или планомерно строить их через призму собственных представлений? Сосредоточиться на ощущениях в теле или, танцуя, думать об истории места? "Свободные часы" дают участникам возможность самостоятельно формулировать вопросы – и искать на них ответы в процессе движения. Хотя впечатления от практики могут быть очень разными, опыт танц-импровизации запомнится каждому: как неповторимый в своем роде, обнуляющий старые компетенции и рождающий новые идеи и отношения.

Ксения Земскова

Танц-художница, сотрудница экскурсионного отдела и куратор серии танц-перформативных программ в ММОМА





"Свободные часы" были созданы, чтобы танцовщики могли практиковать танец в музее так же, как художники практикуют рисунок. Работая гидом ММОМА и одновременно делая проекты в поле современного танца, мне самой нравится возможность двигаться на выставках, переносить в танец приемы современных художников, кураторов и настраивать другую перцепцию. В движении я замечаю вещи, которые не доступны, когда я анализирую их в статике и смотрении. Музейная выставка – это всегда пространственные решения, определенная политика работы с вниманием зрителя: все то, с чем работает современный танец – поэтому так важно, чтобы практика проходила в самом музее"

В программе "Свободные часы" ММОМА могут принимать участие танцовщики и исследователи танца с 16 лет. Подробности проекта смотрите на сайте музея.