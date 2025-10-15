Конкурсы для арт-критиков 2025: где публиковаться, если вы пишете о современном искусстве

Середина осени – хорошее время, чтобы начать подводить итоги года. Премии объявляют своих победителей, а авторы подают заявки на новые сезоны.

В сентябре Букеровская премия опубликовала шорт-лист номинантов этого года, а в начале октября стали известны имена лауреатов Нобелевской премии. Так, единственным обладателем "Нобеля" в литературной номинации стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Награду Краснахоркаи вручили "за убедительное и пророческое творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства." Если вы также считаете искусство наиболее убедительным языком для преобразования реальности, предлагаем вам обратить внимание на конкурсы в области арт-критики ниже. Все опен-коллы в подборке – от российских организаторов. Впрочем, никогда не знаешь, куда приведет возможность. Лаборатория "Письмо об искусстве" от "Маяковки" и "Третьего Места"

Санкт-Петербург (очное присутствие необходимо) Прием заявок до 17 октября 2025 года

Пять недель погружения в историю искусства, чтение кураторских текстов, знакомство с художественными манифестами и академическими исследованиями… Если для вас это звучит как мечта, а не как ночной кошмар, новый опен-колл Библиотеки имени Маяковского и культурного пространства "Третье место" для вас. Организаторы приглашают кураторов, критиков, журналистов и просто людей, заинтересованных в анализе и освещении событий арт-мира, присоединиться к Лаборатории "Письмо об искусстве".

Встречи Лаборатории пройдут очно в Санкт-Петербурге с 27 октября по 30 ноября. Участие бесплатное, но необходимо пройти отбор. Программа включает в себя четыре блока: Методология искусства – Междисциплинарное изучение искусства – Институт искусства – Тексты об искусстве. Среди менторов – коллеги из "Третьего места", Эрмитажа, "Маяковки", Школы дизайна НИУ ВШЭ (подробности есть на сайте Лаборатории). Кстати, по заявлению организаторов, внимательное отношение к программе и готовность регулярно посещать встречи важней, чем наличие у участников опыта: двери Лаборатории открыты в том числе и для начинающих авторов. Грантовая программа "Гараж.txt" от Музея "Гараж"

География участников конкурса не ограничена, главное условие – писать на русском языке Прием заявок до 24 ноября 2025 года

Пишущих авторов, неравнодушных к проблемам эстетики и новых медиа, критической теории современности, истории и социологии искусства во всем разнообразии ее жанров, Музей "Гараж" зовет принять участие в ежегодном конкурсе исследований "Гараж.txt". Конкурс проводится Музеем с 2016 года, с того момента в рамках издательской программы вышло 27 книг. Из последних, например, были опубликованы исследования о моде в позднем СССР, о Московском метрополитене, об образе Центральной Азии в кино и о художественных мастерских в Екатеринбурге.

Для участия в конкурсе "Гараж.txt" необходимо подать синопсис исследования и, при наличии, рукопись. Имена победителей будут объявлены в декабре 2025 года: авторы смогут опубликовать свое исследование в рамках серии "Гараж.txt", а также получат гонорар. Минимальный возраст участника – 25 лет, гражданство значения не имеет. Премия в области искусствознания "Zverev Art Prize / Взгляд. Интерпретация. Позиция"

География участников конкурса не ограничена, главное условие – писать на русском языке Прием заявок до 31 декабря 2025 года

Премия Zverev Art Prize была учреждена по случаю 90-летия художника Анатолия Зверева Музеем AZ в 2021 году. Изначально премию мог получить только художник – за художественный проект. Однако с 2023 года Музей AZ объявил о проведении дополнительной ежегодной премии для искусствоведов, "Zverev Art Prize / Взгляд. Интерпретация. Позиция". Жюри премии рассматривает как книги, так и статьи о российском визуальном искусстве. Цель инициативы – поддержать начинающих авторов и способствовать популяризации отечественного совриска.

Номинации этого года отличаются от тех, что были представлены в предыдущих сезонах. Во-первых, появилась возможность получить награду за лекционный цикл и за статью в жанре арт-критики (от 4,500 знаков). Во-вторых, организаторы решили убрать периодизацию работ российских художников, задав в качестве условия "визуальное искусство, созданное с 1950-х годов и по настоящее время". В этом году в каждой номинации жюри выберет не менее одного победителя. Также у премии есть специальные призы: например, "Выбор Музея AZ" или "Искусство на вырост". Подробности об участии в опен-коллах, условиях и сроках их проведения смотрите на сайтах организаторов.