Евгений Ткачук – о работе над ролью Ленина в сериале "Хроники русской революции": "Владимир Ильич – ртуть!"

В Москве состоялась светская премьера исторического сериала Андрея Кончаловского "Хроники русской революции". На красную дорожку в этот вечер съехались практически все действующие лица эпического революционного полотна, охватывающего 20-летний период истории нашей страны с октября 1905 по 1924 год. На протяжении 16 серий знаменитый режиссер знакомит современного зрителя с реально существовавшими историческими личностями, внесшими свой вклад в становление нового миропорядка. Собственно, одного из самых главных героев – Владимира Ильича Ленина – сыграл Евгений Ткачук. Хорошо известный зрителям по множеству ярких театральных и киноработ, в числе которых роль легенды преступного мира Мишки Япончика и Григорий Мелехов из "Тихого Дона", он с удовольствием пообщался с журналистами и обрадовался, что его узнали под гримом. Ткачук внешне мало похож на Ленина, да и характерной картавости у него нет: сложное преобразование потребовало многочасового грима и большой внутренней творческой работы.

– Евгений, и как это – быть вождем пролетариата? Это же вы сыграли Ленина?

– Я-я-я! Узнали? Все, могу теперь на Красную площадь в этом образе идти (шутка). А вообще, моей главной задачей было избавиться от устоявшихся клише и представить Владимира Ильича живым человеком, способным испытывать обычные человеческие эмоции и переживания. Хотелось показать обычную речь, бытовые ситуации, мелкие такие жесты и привычки, которые и делают образ настоящим, подлинным. Он, конечно, спорная фигура, и дело не в том, с какой стороны его больше показать, а именно хронология, трактовка того или иного поступка собирает цельный образ. Для этого мне пришлось глубоко проникнуть в психологию своего героя.

– Изучали труды, смотрели историческую хронику?

– И записи слушал, и хроники, к сожалению, немногочисленные, просматривал. А еще по совету Андрея Сергеевича для вдохновения прочитал биографию Ленина, написанную Львом Данилкиным: "Ленин. Пантократор солнечных пылинок". И вам, кстати, очень рекомендую эту книгу почитать, вы влюбитесь во Владимира Ильича и будете строить новую революцию. В принципе, Ленин до сих пор является уникальным и самым узнаваемым лидером в мире, его памятники – по всей земле от Тибета до Кыргызстана. Если пошукать, то и в Америке парочку бюстов обнаружим. Выдающая личность, ставшая действительно вождем человечества.





– Вы что-то новое узнали о революционном движении?

– Нового? Наверное, каждый день для меня, для всей съемочной группы был большим удивлением от всего, от тех фактов, которые нам раскрывались. Через что прошли все эти люди, их путь – феноменальный опыт. Отдельно что-то вычленить "нового" – нет, не могу. У нас было глобальное погружение в материал.

– Вы тут признались, что вас гримировали больше трех с половиной часов в день!

– Каждый съемочный день начинался с того, что мне "заливали" волосы, потом наклеивали, добавляли лобных долей, в несколько раз превышающих мои скромные собственные. Режиссер сразу поставил задачу: мозг Владимира Ильича должен был быть виден, так что все художники-гримеры очень старались над этим.

Со мной работала целая команда: портретный грим каждый раз создавался заново, не было никаких готовых масок, а было изготовлено более пятидесяти одноразовых накладок из специального, очень мягкого, эластичного силикона. Перед самым выходом в кадр мне приделывали накладки: брови, новые разные волосы и вплоть до момента "Стоп кадр!" было постоянное тыкание: все ли хорошо на мне держится. Грим не должен был сковывать мимику, движение. Конечно, катастрофа. Но мы справились.

– Говорят, что портретное сходство с Владимиром Ильичом поражало даже партнеров по съемкам и членов съемочной группы.

– Получалось довольно реалистично. Был даже момент, что среди массовки распространился слух, что это реальный Владимир Ильич, которого "оживляют" нейросетями, и он ходит по площадке…





– А как другие актеры реагировали?

– Помню, у нас с Юрой Борисовым, который играл офицера царского охранного отделения по имени Михаил Прохоров, была одна общая сцена. И он, увидев меня, так… пригляделся и кратко резюмировал: "Это Ленин!"

– А на чем вообще акцент делали, когда готовились к роли?

– Готовился категорически и каждый день. Полгода до съемок работал с педагогами по речи, пластике. Опять же повторюсь, мне хотелось показать не плакатного человека, а реального. Акцент – на невероятной просто гибкости ума, на невозможности сидеть на одном месте без дела. Он – как ртуть.

Владимир Ильич – ртуть! Во все стороны растекаясь, он собирается в одну мощную каплю и двигается дальше.

– Евгений, вы весьма атлетичный человек. Спортом увлекаетесь? Это помогает в работе?

– Не без этого. Пусть будет так: вообще не устаю никогда (смеется). Но на самом деле спорт – да, присутствует. У меня груша, например, дома висит. Я ее бью. Особенно, готовясь к роли кулачного бойца Волчка в одноименном фильме, очень полюбил заниматься боксом. Ну и, конечно, конный спорт. Как в 18 лет познакомился с лошадьми – влюбился в них навсегда. Это, кстати, помогло мне в "Тихом Доне". Там как раз моя страсть к лошадям, к счастью, максимально проявилась. На коньках катаюсь, в бассейн хожу…

– Ну, и правильно питаетесь, наверное?

– Вот с этим пока проблемки. Люблю, знаете, на ночь напитаться. Чтобы потом полночи не спать. Буду работать над этим. Но после.