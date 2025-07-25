Фестиваль "Заповедное" в "Горках Ленинских": сказка о месте, которого нет

Есть место в Московской области, недалеко от столицы, где время льется как вода, воздух чист, а луга остаются зелеными дольше, чем обычно. Летом в этом месте отдыхают люди города: гуляют по почти бескрайним полям, катаются на велосипедах, едят мороженое. Столетие назад там жил лидер большого государства, а до него – вдова известного мецената. Имя этому месту – музей-заповедник "Горки Ленинские".





Реальности в пространстве "Горок" гармонично существуют параллельно друг другу: в них много что напоминает о прошлом, но сам заповедник всегда пребывает во вневременном состоянии. Величественную архитектуру здесь убаюкивает природа, а значимые и порой пугающие страницы истории соседствуют с невероятной атмосферой гостеприимства.

Однажды два куратора в сфере современного искусства, Вера Ершова и Юлия Трофимова, решили рассказать на территории заповедника сказку. О чем? О "Заповедном", о самом прекрасном месте на Земле, которого нет… Сочинили историю девушки вместе с четырьмя десятками художников, всех имен которых сразу не перечислишь – впрочем, они есть в летописи фестиваля. Сказка захватила пространство настолько, что уже и не отличишь, где прошлое "Горок", а где настоящее, где история, а где выдумка. И вот о чем она повествует:





Начинается все со старой конюшни – или Галереи "Заповедное". Входное пространство украшают фанерные картины, под которыми расположились витражи с цветами, что корнями уходят глубоко в сердце (Елизавета Вербицкая, серии "Ожидание" и "Эрос"). Цветы прорастают сквозь плитку бывшего санузла (кураторский проект студентов ИСИ им. Бакштейна, "Каллы"), они смотрят на нас с пары серег Зинаиды Морозовой – верней, с их искусного отражения на высокой внутренней стене (Анна Салимзянова, "Вверх, вниз, посередине"). В залах Галереи – тысячи стеклянных колб (Вера Ершова, Гриша Joy, "Призрачная археология") и часы на длинных ножках, показывающие разное время (Алена Ковалли, 0,1c). Здесь же куча ненужной утвари, которую не так просто собрать в одном месте – и главное, незачем (Daniil Danot, Check point).





Поднимаешься еще на один этаж и попадаешь на территорию невидимого духа: он приглашает всех желающих сыграть в шахматы на доске, где фигуры застыли, словно бетон на солнце (Полина Крутова, "Коллекция равных возможностей") или посидеть на диванах со старой обивкой, опустив ноги в рожь (Сергей Катран, "Смейся во ржи!"). Подружись с духом – и он попросит своего приятеля рассказать о тебе много интересного, смотря глаза в глаза (Елена Тормышева, Дмитрий Чуйко, Игорь Тормышев, Set $ (Human)). Если разговор с провидцем, имя которому искусственный интеллект, не завяжется, останется идти искать счастье выше. На третьем этаже Галереи притаилась капсула под названием "Генератор оптимизма" (Сергей Катран, Олег Макаров, "Генератор оптимизма"). Говорят, ее завез в "Заповедное" один ученый-разработчик в 1980-х, да здесь и оставил.





Особенно чувствительные читатели после встречи с новыми технологиями наверняка захотят проветрить голову: тут и лесенка, ведущая на чердак, что открывается взгляду словно горизонт на закате дня (GALOLBO, "Послевкусие"). Чтобы вдохнуть воздуха полной грудью, придется все же выйти из арт-пространства на улицу. Тем более, что сказка продолжается и под открытым небом. На ветру колышутся огромные надувные цветы размером с двухэтажный дом (Павел Зуданов, "8+1"), а в чистом поле растут синие … то ли пальцы, то ли глыбы – сразу не поймешь (Ульяна Лев, "Несиние"). Зато если вступишь на красную дорожку из ковра, что бежит через поле (Александр Кривошапкин, "Вечером в среду после обеда"), верно доберешься до огромного колокола и даже сможешь позвонить в него (Дмитрий Чуйко, "Сова кричала. Самовар гудел"). А если наведешь увеличительное стекло (камеру) на точку, встретишься с огромным анимированным пауком (Юлия Баранюк, "АРАКС-2").





Пора спасаться бегством? Нет, сначала лучше посидеть отдохнуть на завалинке. Только при ближайшем рассмотрении бревно оказывается руиной, а если подойти вплотную, то вовсе увидишь крашеную белым металлическую бочку (Алена Троицкая, "Руина?"). Чудеса! Отдохнув, можно держать путь в "Лес чувств". Здесь красной нитью проступают сквозь землю строки (Оксана Афанасьева, "Что внутри затаилось?"), а тишина чащи ласкает слух не хуже трели малиновки (Елена Алексеева, "Партитура тишины"). Кстати, в лесу можно обнаружить следы еще одной сказки под названием "Художественно-терапевтическая тропа" (прим.ред. проект открылся в "Горках Ленинских" в начале июля). И так гуляя, наслаждаясь "Заповедным", думаешь о том, как хорошо на час-другой оказаться в пространстве, где нас нет, где вымысел сливается с реальностью, а время плещется в сладкой невесомости.





Возрастное ограничение: 0+

Паблик-арт фестиваль "Заповедное" в "Горках Ленинских" продлится до 28 сентября. График работы: с пятницы по воскресенье, с 12 до 19 часов.

Подробности выставки, ее параллельной программы, а также полный состав художников смотрите на сайте проекта.