Выставка как исследование: стрит-арт, зин-культура, перо синей птицы и лабиринты из смыслов

Современное искусство – это в принципе поля для исследования, ведь смыслы, формирующие ценность работы, не лежат на поверхности. Закладывают их обычно художники, формулируют кураторы, а отыскивать остается нам, зрителям. Впрочем, в некоторых проектах поиск смыслов оборачивается увлекательной головоломкой, веселым путешествием или красивым сном – в зависимости от настроя смотрящего.





Итак, исследуем:

… межкультурный диалог

"Если нашел перо" (18+)

MYTH GALLERY

Санкт-Петербург

Посетить до: 10 августа



У русской и индийской души много общего – по крайней мере, так считают художницы Ульяна Подкорытова (Россия) и Неха Лавингиа (Индия), чью выставку-диалог можно увидеть в петербургской MYTH GALLERY до середины августа. Творчество Ульяны, ее графика и скульптура, построено вокруг идеи коллективного мировосприятия и русской народной мифологии, в то время как Неха в своей практике исследует процесс оседания воспоминаний в памяти через каллиграфию и живопись.



Интересное название выставки отсылает к реальной истории: в фамильной шкатулке Ульяна обнаружила счастливый талисман – синее перо. Чтобы найти птицу, которой принадлежит столь необычное оперение, девушка отправилась в Индию… Нет, там она не встретила будущую напарницу по экспозиции – встреча художниц произошла позже в Санкт-Петербурге. Но предыстория показывает, насколько жизнь богата на чудесные переплетения – осмыслять их через искусство одинаково большое удовольствие как для художника, так и для зрителя.



… идею мультивселенной

Выставка-лабиринт "Сад приходящих смыслов" (0+)

Галерея "Бизон"

Казань

Посетить до: 24 августа





Идея о том, что мы одновременно живем в нескольких реальностях, хорошо ложится в основу научно-фантастического романа – и не хуже передает мироощущение многих людей сегодня. Такие слова, как "гибридность, гибкость, междисциплинарность" ведут нас сквозь повседневность, и нам уже сложно разделять реальность от грезы, свою жизнь – от жизни друга или идола, личные ценности – от коллективных.





Галерея современного искусства "Бизон" со свойственным ей неординарным подходом исследует этот "Сад расходящихся тропок" (вторя названию рассказа Борхеса). В экспозиции представлены более шести десятков произведений шести художников актуального искусства из Москвы. Зрителей ждут как традиционные медиумы (живопись, графика, скульптура), так и более необычные – масштабные инсталляции и ольфакторные объекты.

… возможности самиздата

Выставка "Зин-культура. Монтаж, сборка, процесс" (18+)

HSE ART Gallery

Москва

Посетить до: 14 сентября





– "О, зин, ты мир!" – воскликнут погруженные в мир самиздата авторы, привыкшие к свободе творчества, а не к иерархии по умолчанию. Слово "зин" неслучайно произошло от английского magazine: зин может внешне напоминать журнал (а может – буклет, стенгазету или календарь), внутри же него читатель обнаружит бушующее море высказываний от художников, поэтов, журналистов и других неравнодушных людей.





Участников зина непременно объединяет желание – выразить свое мнение наиболее привычным для себя способом: например, через текст, изображение или фотографию, иногда – в рамках достаточно широкой заявленной проблемы. Художники HSE ART Gallery использовали формат зина для того, чтобы поразмышлять над сутью феномена зин-культуры, процессом и целью создания самиздата. Новая выставка от Школы дизайна НИУ ВШЭ обещает быть такой же анархичной, случайной и экспериментальной, как и зины, представленные в ее пространстве.

… пространство города

Выставка "Город. Среда. Код" (12+)

Креативный кластер "Октава"

Тула

Посетить до: 17 ноября





Пространство современного города – это территория ригидно проложенных маршрутов, готовых потребительских схем и сопутствующего им классирования. Возможно ли перемещаться по улицам города, минуя эту заданность? Да, и для этого необходима специальная оптика: активный взгляд исследователя на действительность. Об этом – новая выставка уличного искусства в "Октаве".





Стрит-арт художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону специально для пространства музея создали высказывания в духе "уличной волны": на языке граффити, в жанре документальной фотографии и видео-съемки, паблик-арта и других медиа. Со-куратор проекта из "Стрит-арт хранения", Алина Зоря называет проект "поводом поговорить о том, как менялась Тула". За примером далеко ходить не нужно: креативный кластер в самом сердце города хорошо транслирует творческий настрой городской молодежи сегодня.

Подробности выставок смотрите на сайте галерей.