Корнелия Манго: "Я ждала ребенка десять лет, и сегодня находиться рядом с семьей – большая радость"

Первомай в "Москвариуме" отметили премьерой мюзикла на воде "Русалочка. Любовь двух миров". Современная интерпретация известной сказки Ханса Кристиана Андерсена уже обещает стать одним из главных событий летнего сезона.

По словам режиссера постановки Василия Козаря, действие шоу с участием морских животных разворачивается на воде и выходит за пределы сцены. В центре сюжета – Русалочка, живущая в подводном царстве своего отца, Морского царя, принц и, конечно, злодейка – морская колдунья Спрутелла. Ее исполнила харизматичная певица, телеведущая, художница, бывшая участница "Фабрики звезд" Корнелия Манго. Зрители полюбили артистку за неиссякаемую, буквально фонтанирующую энергию и, как оказалось, роль злодейки стала для нее подарком. По словам Корнелии, образ Спрутеллы "прям ее". Поддержать Манго на премьере пришел супруг Богдан Дюрдь, а вот дочка Вивьен (Корнелия стала мамой в 2024-м. – Прим. ред.) выступление мамы пропустила – режим!

– Корнелия, ваша героиня колдунья получилась совсем не злой. Так было задумано?

– Мне тоже показалось, что она абсолютно не злая. А такая больше веселая, с наглецой. Она позитивная! В моем представлении колдунья сидела скучала в этом ужасном болоте, и вдруг – ура! – Русалочка с проблемами! Идеально.

– Вам было интересно принять участие в проекте? Сразу согласились?

– Каждая роль для меня интересна, но, знаете, исполнить злодейку в несколько раз интереснее, чем сыграть положительную героиню. Когда мне поступило предложение оказаться в образе морской колдуньи Спрутеллы... о да, я сразу согласилась, сразу поняла, роль – моя! Понимаете, я даже дома порой из этого образа не выхожу, настолько по темпераменту он мне близок.





– А с семьей, с друзьями образ такой дьяволицы не мешает общению?

– Ну конечно, на самом деле я вживую веду себя совсем по-другому. Но некоторые фразы, позы, тембр голоса никуда теперь не деть. Африканские корни, друзья, они так и прут из меня, переходят через роль в жизнь. Такая я вот экспрессивная яркая львица, я бы так сказала.

– Вы выступаете на воде в окружении морских животных. А что было самым сложным в работе?

– Когда я узнала, что шоу будет проходить в "Москвариуме", то это был еще один повод сказать "да". Безумно интересно! Особенно в конце, когда меня сменяет "коллега" касатка, я понимаю, что стала частью такой интересной масштабной работы! Мне очень понравилось работать с животными, до этого ничего подобного не делала, а тут такие восхитительные и котики морские, и львы, и дельфины… Особенно морской котик Клякса – так хотелось его чмокнуть в ротик! Такой просто милаха! А самым сложным, наверное, был для меня переход с одной площадки на другую в моем сложносочиненном костюме. В программе много разных подвесных сцен, и без помощников мне бы однозначно было сложно перемещаться.

– В детстве многие девочки мечтали быть русалочками. А как у вас, кем хотели стать?

– Я тоже хотела... Но я черная и большая (смеется), поэтому Русалочки из меня не получилось. Действительно, когда вышел мультфильм "Русалочка", я тоже ходила и все время пела. Мама на это смотрела и поддерживала: "Ты у меня лучшая! Получается отлично!" Хотя я ни в какую музыкальную школу не ходила, пению не училась. Меня в певицы вообще не готовили. Просто говорили, что я лучшая, и все!





– Вам и концертные образы мама долгое время придумывала.

– Где-то лет до 28 она концертные костюмы мне шила, да. Всегда подсказывала, какие вещи лучше сочетаются, какой образ сюда подойдет. У нее, кстати, более смелый взгляд на стиль, я более сдержана. А вот этот сценический образ – обожаю! У нас прекрасный художник по костюмам!

– Корнелия, вот 20 лет назад могли ли вы себе представить, что спустя время будете стоять вот здесь в роли морской колдуньи, в таком вот костюме?

– Это моя лучшая роль за все мои 20 лет! Я еще никогда не чувствовала себя так органично, и я так рада, что в такой махине работаю. Это и 3D-декорации, и кинетические инсталляции, и специальные подвесные платформы. Я исполняю вживую как любимые хиты в новой версии, так и авторскую музыку композитора Октая Нуруллаева. Это шоу – невероятный опыт, и меня, в первую очередь, он повысил как музыканта и как артиста. Я на голову стала выше.

– Вас сегодня кто приехал поддержать?

– Супруг. Он где-то здесь потерялся, не могу его найти. Должна была еще и доченька быть, но она такая маленькая, что ей пора в это время спать. Вот сейчас с вами поговорю и поеду быстрее домой, укладывать свою любимую козявочку.

– С рождением дочери ваш ритм жизни сильно изменился?

– Однозначно.

Я ждала ребенка десять лет, и сегодня находиться рядом с ней, с семьей – большая радость. Это целая вселенная!

К счастью, мы с мужем сумели выработать для Вивьен режим по часам: в какое время она ложится, когда гуляет, кушает. Так стало легче. Вот шоу закончится, и мы – к ней.