Корнелия Манго заявила, что получила лучшую роль за последние 20 лет

В "Москвариуме" состоялась премьера водного мюзикла "Русалочка. Любовь двух миров", приуроченная к Первомаю. Постановка с участием морских животных и масштабных технических решений уже заявлена как одно из громких событий летнего сезона. Одну из ролей – морскую колдунью Спрутеллу – исполнила певица и телеведущая Корнелия Манго.

Артистка призналась, что участие в проекте стало для нее большим профессиональным достижением. По ее словам, предложенный образ оказался максимально близким по темпераменту и позволил раскрыть актерскую природу с неожиданной стороны. Манго отметила, что персонаж получился не классически злым, а скорее ироничным и харизматичным, с ярко выраженной энергетикой.

"Это моя лучшая роль за все мои 20 лет! Я еще никогда не чувствовала себя так органично, и я так рада, что в такой махине работаю. Это и 3D-декорации, и кинетические инсталляции, и специальные подвесные платформы. Я исполняю вживую как любимые хиты в новой версии, так и авторскую музыку композитора Октая Нуруллаева", – рассказала артистка в интервью.





На премьеру Корнелия Манго привела супруга. Однако после выступления певица поспешила вернуться домой к дочери, отметив, что семья остается для нее приоритетом, несмотря на насыщенный рабочий график.