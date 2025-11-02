Паблик-арт фестиваль "Смена" подвел итоги: разговор с участниками первого сезона

В апреле этого года фестиваль паблик-арта "Смена" объявил опен-колл среди художников уличного искусства. Куратор "Смены" Владимир Абих предложил авторам поразмышлять на тему "Человек градообразующий", прислав на конкурс эскиз своего мурала. Промышленные города и поселки – локации будущих арт-объектов – были известны изначально. Среди них, например, города Чегдомын в Хабаровском крае и Саган-Нур в Республике Бурятия, поселок Рефтинский в Свердловской области, города Бородино и Шарыпово в Красноярском крае – всего 14 точек на карте России.





В июле к работе над муралами приступили 20 художников, большая часть из которых прошли открытый конкурс "Смены", еще шесть авторов были приглашены куратором для участия в спецпроектах. Уже в конце сентября 29 арт-объектов, созданные в рамках фестиваля, украсили промышленные фасады российских городов. В результате первого сезона "Смены" на свет появились изображения обликов городов и их героев, традиционные орнаменты и пейзажи, воспевающие местную природу.





Трое участников фестиваля, художники Анатолий Akue, Ирина Стрельникова и Кирилл Ведерников, поделились с Клео.ру подробностями собственной творческой биографии, рассказали о процессе создания муралов и видении путей развития паблик-арта в России.

Анатолий Akue (Москва), художник уличной волны

Локация Саган-Нур, Республика Бурятия Арт-объект "5"





– Меня заинтересовала возможность сделать проект в этом регионе, в местах, где практикуют буддизм. И изначально мои эскизы учитывали не только аспекты угольной промышленности и природы региона, но и культурно-религиозные темы; в итоге работа трансформировалась. Я рад, что снова получилось оказаться в этих краях.

Я начинал свой путь с граффити в 1997 году, постепенно развивал свой визуальный язык, и сейчас это переросло в многоуровневую творческую деятельность. Можно сказать, что я работаю на пересечении уличного искусства и живописи, и мне также интересно исследовать связи творчества с психологией.

Мурал в Саган-Нуре – это карта-коллаж: видоизмененные фрагменты храмов, черные аисты, часть памятника мифическому герою Гэсэру, а еще место силы "пять пальцев", связанное с жизнью Чингисхана, и захватывающие долины Бурятии. Для меня это скорее отсылки для тех, кто не знаком с местом, и напоминание о ценностях родного края для местных жителей.

Я давно работаю с уличными проектами и наблюдаю, как интерес приходит и уходит – как волны. Всегда рад, когда вижу, что возникают новые инициативы, и желаю, чтобы это приносило максимальную пользу всем участникам процесса.





Ирина Стрельникова (Москва), художница, студентка Школы дизайна НИУ ВШЭ, направление "Анимация, иллюстрация, компьютерная графика"

Локация Лучегорск, Приморский край Арт-объект "День в Лучегорске"





– Поучаствовать в конкурсе "Смены" меня вдохновило многое, но больше всего, наверное, шанс побывать на Дальнем Востоке и оставить там свой след. Мне всегда было интересно, как живут люди на другом конце страны, насколько сильно там отличается окружающая среда от той, к которой я привыкла.

Хотя уличным искусством я занимаюсь недолго, 2–3 года, это не стало для меня препятствием к участию в конкурсе. Прежде всего мне хотелось создать что-то, что поднимет настроение жителям небольшого промышленного города Лучегорска. Хотелось, чтобы мурал радовал взгляд и вдохновлял по-новому взглянуть на привычную рутину. Мне кажется, лучший способ добиться этого – сделать яркий рисунок, вызывающий воспоминания о беззаботном детстве. Когда я узнала больше о городе, в мыслях сразу начали выстраиваться образы, которые в итоге попали на фасад.

Саму композицию я строила по модульному принципу, чтобы передать рифму с панельными домами, которые окружают мурал. Работа над проектом стала для меня важным опытом – она показала, насколько сильно искусство может влиять на атмосферу места. Особенно приятно было наблюдать, как жители интересовались процессом и делились своими впечатлениями. Думаю, именно такое живое взаимодействие делает паблик-арт по-настоящему значимым.

С каждым годом в России открывается все больше возможностей для развития паблик-арта. Фестивали вроде "Смены", на мой взгляд, заметно меняют отношение к жизни в регионах. Паблик-арт привлекает внимание публики, способствует творческому росту художников и вдохновляет местных жителей, помогая им переосмыслить окружающую действительность.





Кирилл Ведерников (Вязники, Владимирская область), живописец, график, художник-монументалист

Локация Рефтинский, Свердловская область Объект "Человек, держащий солнце"





– Я начинал свой путь с граффити. В студенческие годы работал над серией графики, посвященной постсоветским индустриальным пейзажам. Меня привлекали ломаные формы разных конструкций, текстуры и атмосфера этих оставленных мест. Со временем сформировалась моя художественная сверхзадача: как я могу заполнить постсоветскую пустоту, которая образовалась в наших городах? Так я стал приходить к монументальному искусству.

Советская эстетика приходит в мои образы через архитектуру, которую я рисовал ранее, а общей темой моих работ становится "Сотворение Мира". Во многом это пересекается с концепцией фестиваля "Смена".

Моя работа посвящена человеку, его титанической мощи: это творец, он устремлен к солнцу на фоне заводских труб. Солнце как образ света, сильной энергии, который также метафорически перекликается с Рефтинской электростанцией. Как правило, в разных городах мы работаем с советской архитектурой, и в моем титане эта эстетика стилистически подчеркнута.

Мне бы хотелось, чтобы фестиваль "Смена" развивался дальше, в этом году он задал достойную планку в контексте промышленной тематики.

В России есть сильные художники, которые через современное монументальное искусство – мурализм – обращаются к фундаментальным темам, раскрывают национальный “культурный код” через разные слои пространства.





В первом сезоне фестиваля паблик-арта "Смена" приняли участие: Илья Мозги, Станислав Метельский, Ирина Стрельникова, Алексей Медной, Кирилл Ведерников, Зия Мансур, Василий Базелевс, Nadya.O, Илья Wince Маломощенко, Aris Oner, Алексей Бархан, Beat.cc, Денис Денди, Анатолий Akue, а также Андрей Бергер, Василий Кармазин, Иван Найнти, Роман Мураткин, Артем Стефанов и Сергей Acse.

Подробности ищите на сайте фестиваля.

Редакция Клео.ру благодарит пресс-службу паблик-арт фестиваля "Смена" за помощь в подготовке материала.