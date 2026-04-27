Фильм о Майкле Джексоне собрал 217 млн долларов и стал самым успешным стартом байопика в истории

Долгожданная премьера "Майкла" (16+) в США состоялась 24 апреля. За первые дни проката на домашнем рынке фильм собрал 97 миллионов долларов. С учетом мировых сборов общая касса уже достигла 217 млн долларов, что фактически перекрыло производственные затраты – бюджет проекта составил около 200 млн долларов. Как сообщает Variety, это лучший старт в истории биографического кино.

Режиссером выступил Антуан Фукуа, известный по фильму "Великолепная семерка" (18+), однако основное внимание критиков и зрителей приковано к исполнителю главной роли. Майкла Джексона на экране воплотил его родной племянник Джаафар Джексон. Этот проект стал для него первым серьезным актерским опытом. Продюсеры сделали ставку на внешнее сходство и сценическую энергетику Джаафара, что, судя по первым отзывам и кассовым сборам, полностью оправдало ожидания аудитории.

Масштаб успеха "Майкла" особенно заметен в сравнении с предыдущими рекордсменами жанра. Ранее лучший старт среди байопиков принадлежал фильму "Голос улиц" о группе N.W.A: в 2015 году он собрал 60 миллионов долларов в первые выходные.