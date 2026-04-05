Актриса Екатерина Стулова: "Я большая поклонница естественности, я не против уколов, но когда они сделаны аккуратно"

Этой весной на большие экраны вышло продолжение семейной картины "Домовенок Кузя – 2" режиссера Виктора Лакисова. На закрытой премьере собрались все герои проекта, в том числе "почетная Баба-Яга" в исполнении актрисы театра, кино и сериалов Екатерины Стуловой. Дебют в этой роли для нее случился в 2024 году, и в 2026-м она вновь примерила на себя этот образ.

На красную дорожку Екатерина вышла не одна, а в окружении семьи: мужа – известного актера Максима Лагашкина – и младшего сына Луки, которому уже 15 лет. Журналистам актриса призналась, что "Кузя" не отпускает, а от съемок она получила громадное удовольствие, плюс еще и дуэт с главным злодеем Кощеем Бессмертным Иваном Охлобыстиным получился классным и хулиганским.

– Екатерина, вы тут признались, что "Домовенком Кузей" еще в детстве засматривались?

– О да, я его с удовольствием смотрела, очень любила в детстве, прекрасный мультфильм. Мне нравились все герои, особенно Кузя, ну и, конечно, Баба-Яга. Я даже наизусть некоторые цитаты из этого мультфильма выучила.

– Что для вас значит участие в этом проекте?

– Это настоящий подарок – новая моя история как характерной актрисы. Веселить взрослых – это одно, а держать внимание детей, радовать их – моя новая актерская грань. Честно, очень давно мечтала сыграть Бабу-ягу и, готовясь к роли, сразу вспомнила, как веселила собственных детей, над чем смеялся Савва и Луч. Так что многие нюансы для своей героини взяла, как раз отталкиваясь от этих воспоминаний и наблюдений.

С Кузей у меня было очень много хулиганских сцен – что только я с ним ни делала, от души повеселилась! На площадке мне разрешалось и хулиганить, и импровизировать.

Вот, наверное, почему семейное кино любят в любом возрасте, да потому что все мы, взрослые, родом из детства.

– У вас и с Иваном Охлобыстиным, по вашим словам, дуэт тоже вполне хулиганский получился.

– Это было безмерное удовольствие быть с ним в кадре! Мы уже не впервые играем вместе. Невероятно люблю этого человека. Он сам по себе веселый, красивый, добрый и удивительный. И я была так счастлива, когда узнала, что в сказке мы будем играть двух главных злодеев, что он будет исполнять роль Кощея. Давно не виделись, и я так соскучилась! У нас, да, получился отличный хулиганский дуэт!

– А в сериалах вам легче сниматься?

– Нет такого, что где-то "легче". От работы я должна получать удовольствие. Когда замечательный коллектив, то все в радость – и в сериалах, и в полном метре.

– Слушайте, а когда довольно откровенные сцены в сериалах, как ваш супруг к этому относится?

– Ну, во-первых, супероткровенных сцен в моей творческой биографии нигде нет. Все понарошку. Конечно, они не приносят большой радости моему мужу, но он относится с пониманием, знает процесс съемок, а у нас с Максимом (актер Максим Лагашкин – Прим. ред.) выходит приличное количество совместных лент, и всех моих партнеров он знает. Так что все деликатно.

– Ваш брак держится еще со студенчества. Разногласий уже не возникает?

– Да. Любовь однокурсников! Познакомившись при поступлении в ГИТИС, мы больше не расставались. Сейчас принципиальных разногласий между нами нет, с острыми ситуациями уже научились справляться. Например, если мы хотим поехать отдыхать куда-нибудь, то выбираем, придумываем место, которое может порадовать нас обоих и наших детей. Стараемся все решения так принимать.

– Екатерина, признайтесь, как поддерживаете форму?

– Я человек дисциплины. Перед тем как что-то на ночь съесть – подумаю. Стараюсь спать ложиться как можно раньше, в 9-10 часов, и обожаю раньше вставать. Занимаюсь спортом – три раза в неделю стабильно. А еще люблю пироги печь.

– Ну, а чисто женские штучки… Укольчики красоты?

– Люблю поухаживать за собой, не скрываю: и к косметологу хожу, и массаж лица раз в неделю, СПА, баню – это все очень люблю. Но не делаю никаких операций – не время. В моей профессии это опасная вещь.

Я большая поклонница естественности, я не против уколов, но когда они сделаны аккуратно, без изменения внешности.