Актриса Екатерина Гусева: "Работать для детей – огромное счастье!"

Российская актриса театра, кино и телевидения, заслуженная артистка России Екатерина Гусева, полюбившаяся зрителю своими яркими и запоминающимися ролями, сегодня максимально востребована. Она играет во многих театральных постановках, снимается в кино и активно участвует в различных проектах и фестивалях. Так, мы встречаемся с Екатериной сразу после окончания работы детского международного кинофестиваля "Хрустальный ИсточникЪ", реализуемого при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, в котором актриса приняла самое непосредственное участие. Приехав с семьей, она смотрела конкурсные фильмы, спектакли, встречалась с юными актерами и кинематографистами и даже в рамках проекта "Кинокампус. Дети" снялась в короткометражке "13 и вечно молодые" московской команды "Звезды киноленты".

– Екатерина, такое взаимодействие с детьми, юными актерами, для вас так важно?

– На фестивале "Хрустальный ИсточникЪ" я уже в третий раз. И для меня большая радость участвовать в таком масштабном проекте, на который собираются дети из различных регионов России, а в этом году и из других стран. Объединившись в команды, ребята сами снимают кино и участвуют во всевозможных профессиональных мастер-классах.

Я при любой возможности посещала все эти занятия, присоединялась к детям. Иногда вот так вот обнулиться, вернуться к азам очень полезно. Еще великий Станиславский наставлял: "Будьте как дети!"

Помню, на первый фестиваль мы привозили фильм, блокадную драму "Африка", во второй раз я приехала с двумя своими дочками Анечкой и крестницей Машей. Они тут тоже бегали, занимались, пытались снимать кино. В этом году я прилетела буквально на несколько дней и старалась все успеть: просмотреть конкурсную программу, провести большой концерт на площади, где я спела вместе с дочкой, сняться в конкурсном коротком метре, да еще и свой день рождения с детьми отметить!

– Что-то больше всего из просмотренного впечатлило?

– Я вообще под огромным впечатлением от всего, что происходило. Но вот из последнего Владимир Стуканов – актер театра и кино, художественный руководитель Московской детской студии кино "Актер" – представил с ребятами абсолютно взрослый спектакль "Искусство под обстрелами". Знаете, я вышла после просмотра буквально в слезах, настолько искренне дети передали истории жителей блокадного Ленинграда. Воспоминания от первого лица о блокадных буднях от Ольги Берггольц, балерины Ольги Иордан, композитора Дмитрия Шостаковича пробирали до дрожи. Сразу вспомнилось мое интервью, разговор в рамках выпуска проекта "Победители" в преддверии Дня Победы. Я тогда познакомилась с удивительной женщиной, жительницей блокадного Ленинграда Тамарой Грачевой. Девочкой 13 лет она пережила все 872 дня блокады, тушила и сбрасывала зажигательные бомбы с крыш, выносила трупы и собирала выживших. Несколько часов она правдиво и просто рассказывала мне об этом, а в конце добавила: "Катенька, мы тогда фашизм победили, но мы его не уничтожили. И теперь ваша задача уничтожить его до конца". Вот такое нам всем завещание! Я после домой пришла, уже за полночь, своих всех разбудила, усадила и все-все, что услышала, рассказала им. Нужно передавать такое из уст в уста, от сердца к сердцу, очень важно, чтобы дети об этом знали и не забывали, помнили, какой ценой завоевано счастье и какое оно, оказывается, хрупкое!

– Вы в детском кино часто снимаетесь?

– В моей фильмографии не так много фильмов для юных зрителей. Пожалуй, самый узнаваемый из них фильм "Домовой". Семейная добрая комедия с элементами драмы, очень полюбившаяся детям. Молодая мама, которую я играю, заселяется вместе с дочерью в квартиру, где живет настоящий Домовой. Он, в свою очередь, уверен, что жилплощадь принадлежит только ему одному. Вообще, работать для детей – это огромное счастье! Мне интересно быть вместе с детьми и в кадре, и на сцене еще с первого российского мюзикла "Норд-Ост", где я исполнила роль дочери капитана – Кати Татариновой. В спектакле "Звуки музыки" я играла послушницу из монастыря Марию, которая стала гувернанткой, а потом и мамой семерых детей! Сейчас вот тоже снимаюсь в детском, семейном приключенческом фильме с элементами детектива "Командуй, командир!" режиссера Ольги Гагариной на студии Владимира Грамматикова.





– Кого играете, если не секрет?

– Очень ответственную классную руководительницу, которая с трудом справляется с выпускным 4 классом. На дворе месяц май, и ей трудно удержать дисциплину в преддверии летних каникул. Главный герой – ее ученик, тот самый командир, вечно попадает в какие-то приключения. Но не буду разрушать интригу, дождемся премьеры фильма.

– Екатерина, на ваш взгляд, насколько важно сегодня поддерживать юные таланты, юных актеров. Вообще правильно, если родители в детстве делают выбор за ребенка?

– Поддерживать детей нужно всегда. Развивать таланты, которые каждому даны! Но не всегда ребенок может самоопределиться в детстве, вот буду космонавтом, и все! Часто родители сами задают вектор, направляют. Просто если мы говорим об актерской профессии, то не заметить определенную склонность, способности в этом у ребенка просто невозможно. Дети сейчас свободные, яркие личности, искренние и открытые! Многим легко дается игра и в кино, и на сцене. Но я знаю немного примеров, когда дети-актеры, так быстро взлетевшие в юном возрасте, остаются в профессии, когда вырастают. В основном этот взлет, эта "звездность" сиюминутна. Иногда, конечно, бывает так, что судьба выводит на главную дорогу жизни прямо с детства, но это редкие случаи.

– А вам лично помогали с выбором актерской профессии?

– У меня за плечами не было ни музыкальной школы, ни опыта театральных студий, ни какой-то родительской указки в сторону театра, кино и музыки. Ко мне просто подошли на последнем звонке в школе после нашего "Капустника" и спросили, не хочу ли я попробовать поступить в театральный институт. А я-то собиралась в био-технологический. Даже экзамены уже начала сдавать... Сделав тогда самостоятельный выбор в сторону актерской профессии, я поступила в Щукинское училище. На последнем курсе меня пригласили на кинопробы и утвердили на главную роль в фильме "Змеиный источник" Николая Лебедева вместе с Ольгой Остроумовой и Евгением Мироновым, Львом Борисовым и Дмитрием Марьяновым. Так и завертелось...

– Ваша дочка – 14-летняя Анна, вы на ее творческий путь как-то влияете, советуете, чем заниматься?

– Она очень талантливый ребенок, мультидевочка, которая много чем занимается и увлекается. Пока сложно сказать, что она в итоге выберет, моя задача – наблюдать и поддерживать. В круге ее интересов и спорт, и музыка, и театр. Аня играет и на гуслях, и на укулеле, и на фортепьяно. Она прекрасно поет. В МХТ им. Чехова выходит на сцену в благотворительном спектакле Константина Хабенского "Поколение Маугли". Занимается спортивной акробатикой в СШОР.

– Екатерина, такой традиционный вопрос: театр или кино? Что для вас сегодня предпочтительнее?

– Трудно сказать. Театр сиюминутен, а кино – навсегда. Театр не прощает ошибок. Здесь тебе дается только один дубль, а в кино, если не получилось, можно попробовать еще раз и еще. В театре актер властелин, а в кино – человек с ножницами. Кино – это скорее искусство монтажа. В театре я имею дело с крепкой драматургией, с классическими литературными произведениями, а в кино – из тех сюжетов, которые предлагаются, бывает трудно найти достойный, интересный материал. Если в театре неудачный спектакль получился, то всегда можно вовремя соскочить, а в кино, как говорится, "плевок в вечность".

– Роль мечты для вас осталась?

– Справиться бы с тем, что имею! Это счастье для актера быть нужным, востребованным. Только привыкать к этому нельзя, слишком быстро может все измениться.

Но у меня есть мечта! Мечтаю о возрождении музыкального кино в России! С песнями, которые останутся в сердцах зрителей на века! Как у Ладыниной, Орловой, Гурченко, Фрейндлих!