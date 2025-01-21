Идея для воскресного вечера: органный концерт в соборе

Если хочется погрузиться в прекрасное и никуда не спешить, рекомендую посетить органный концерт в одном из католических храмов Москвы. Музыка, архитектура, дух места – все это обещает создать волшебное настроение.

Альтернатива посещению галереи визуального искусства – концерт, да не где-нибудь, а в католическом соборе. Здесь и величественная архитектура неоготики, и мощное звучание органа, который, кстати, превосходит другие духовые инструменты по размеру и сложности конструкции. Посещение музыкального вечера никак не связано со службой в кирхе: вы просто покупаете билет и приходите к началу мероприятия, а лучше чуть раньше, чтобы прогуляться по красивой территории собора.

В Москве есть несколько знаковых католических мест, где устраивают вечера органа – практически все они находятся в историческом центре города. Выбрать мероприятие можно на сайтах соборов и организаторов концертов.

Дресс-кода как такового нет: нарядный повседневный стиль будет смотреться уместно, ровно как и коктейльный образ. Тематика вечера ранжируется от классики (например, русского романса, музыки итальянского Возрождения и Вивальди) до более экспериментальных форматов, таких как джаз и саунд-треки из блокбастеров.





Например, Римско-католический кафедральный собор – шедевр неоготики на Малой Грузинской – приглашает в январе на серию концертов в честь Рождества. Орган, домра, кларнет, фортепиано, скрипка – уютная зимняя музыка и ничего лишнего. Детям наверняка понравится "Снежная королева", музыкальная сказка с песочной анимацией. Для тех, кто вырос, но продолжает любить песочную анимацию, в репертуаре произведения Моцарта.

Любой выбор хорош, ведь именно в соборе на Малой Грузинской находится один из самых больших органов в России. Инструмент, изготовленный швейцарской фирмой Kuhn, имеет 5563 трубы: его привезли в Москву из Базеля в середине прошлого века.

Ближайшие станции метро: "Улица 1905 года", "Краснопресненская", "Белорусская"

Продолжительность концерта: 1,5 часа

Диапазон цен на билеты: 1000-3000 рублей





Если вы в настроении послушать что-то более авангардное, загляните в Англиканский собор Святого Андрея в Вознесенском переулке – единственную англиканскую церковь в Москве. Середина зимы в афише собора отмечена рок-балладами таких легендарных групп, как Scorpions и The Beatles, концертом по мотивам произведений Вагнера и даже музыкальной импровизацией, вдохновленной поттерианой.

Ближайшие станции метро: "Тверская"

Продолжительность концерта: 1-1,5 часа

Диапазон цен на билеты: 800-2200 рублей





Богатую афишу предлагает Кафедральный Собор Петра и Павла в Старосадском переулке, построенный русскими архитекторами в духе западноевропейской эклектики. Из оригинального: симфонические хиты из фильмов в жанре фэнтези и мелодии из мира аниме в органном исполнении. Концерт "Музыка Вселенной. От Вивальди до Queen" заинтересует сторонников подхода "все и сразу".

Ближайшие станции метро: "Китай-город" (линии 6 и 7)

Продолжительность концерта: 75 минут

Диапазон цен на билеты: 1000-4200 рублей





Храм Святого Людовика на Малой Лубянке – старейший из действующих в Москве католических храмов – был открыт и освящен в 1834 году. Построенный по проекту архитектора Доменико Жилярди храм продолжал работать даже в советское время. Программа концертов здесь более традиционная для католического места: до конца месяца, например, пройдут концерты Ave Maria и "Органные диалоги. Франция и Германия".

Ближайшие станции метро: "Лубянка", "Кузнецкий мост", "Чистые пруды"

Продолжительность концерта: 75 минут

Диапазон цен на билеты: 500-2500 рублей