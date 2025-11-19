100 лет со дня рождения Майи Плисецкой: интересные факты из жизни балерины

Москва готова отметить круглую дату: в Большом театре в день рождения Майи Плисецкой состоится гала-концерт памяти примы и ее мужа, композитора Родиона Щедрина (Щедрин ушел из жизни в конце лета 2025 года). "Век Майи" – новая книга брата балерины, Азария Плисецкого, вышедшая в печать на днях. И по-прежнему в столице есть места, где о "рыжей вороне" и "прекрасном лебеде" (как только не называли балерину в юности) вспоминается с улыбкой и необыкновенной легкостью. Среди них – граффити с изображением Майи Плисецкой на Большой Дмитровке и кооперативная квартира супругов на Тверской.





Искусство, которое создавала Майя Плисецкая в танце, звучало громче любых заявлений. И все же интересно узнать о том, какой была прима вне сцены: дома, в кругу людей, с кем поддерживала доверительные отношения… Вниманию читателей ниже – несколько фактов из жизни балерины, сообщающие нечто важное о ней самой.

Итак, Майя Плисецкая …

… любила жить рядом с работой

В родной для нее Москве балерина несколько раз переезжала, но своим настоящим домом всегда считала Большой театр и потому ценила возможность жить вблизи него. По воспоминаниям брата, Майя утром часто выглядывала из окна – проверить, собралась ли труппа на репетицию. Если все уже были в сборе, она выпархивала на улицу, переодетая и готовая к танцу. Балерина часто опаздывала, но в работе была очень собранной и целеустремленной. Интересно, что Майя почти не репетировала дома – ей как будто было это не нужно, вся работа происходила в стенах Большого.





… умело, но с неохотой готовила.

В квартире на Тверской, где балерина прожила со своим мужем около тридцати лет, об этом словно говорит кухня: неприметное место, вмещающее разве что плиту и обеденный стол со стульями. Приготовлением блюд в доме в основном занималась приглашенная работница: Плисецкая же иногда жарила себе яичницу и варила кофе. Балерина придерживалась довольно строгой диеты: крупы на воде, полный отказ от сахара и позднего приема пищи. Впрочем, готовить Майя Плисецкая все же умела – знала, например, как печь, порой делала супы: этому ее научила мать, Рахиль Мессерер. Любимым лакомством Плисецкой слыл черный хлеб с кусочком селедки.





… сторонилась роскоши (но это не касалось моды).

Посетившие впервые музей-квартиру Майи Плисецкой на Тверской 25/9, нередко удивляются, насколько скромным выглядело жилище балерины. И хотя сервант в гостиной украсил благородный белый сервиз, а стены спальной – работы известных художников, подобные "изыски" в доме можно по пальцам пересчитать, к тому же почти все они были кем-то подарены. Сама Плисецкая не стремилась жить на широкую ногу – возможно, влияние оказали тяжелые события ее детства (отца балерины репрессировали, а мать отправили в ссылку в лагерь как "жену врага народа"). Однако непритязательность Майи в быту никак не распространялась на ее вкусы в моде: одеваться балерина обожала и делала это с лоском. Недаром Пьер Карден посвятил Плисецкой свою коллекцию костюмов для балетных спектаклей.





… была убежденным и прямым человеком.

Не все знают, что на протяжении нескольких лет солистка Большого театра считалась невыездной. Майя Плисецкой не смогла присоединиться к гастрольному туру в Англию, так как власти заподозрили ее в шпионаже. Сложно сказать, были ли оправданы такие подозрения, а вот отказ балерины вступать в партию – факт.

– "Знала – костьми лягу, но никаких партий! Все ведали, что я не очень подчиняюсь!" – писала она в своих мемуарах.

Для Майи Плисецкой словно не существовало границ между людьми по признакам расы и национальности (возможно здесь сказалась и невиданная для советского человека в то время возможность путешествовать). Людей Плисецкая делила только на хороших и плохих, "очень плохих" и "очень хороших", как говорила она.

В основе материала – книга Азария Плисецкого "Век Майи" (Издательство "Слово", 2025) и экспозиция в Музее-квартире М.М. Плисецкой на Тверской 25/9.