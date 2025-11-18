Картина Густава Климта продана за рекордные в истории аукциона 236,4 млн долларов

На аукционе Sotheby’s прошла историческая сделка: полотно Густава Климта "Портрет Элизабет Ледерер" стало самым дорогим произведением, проданным на этих торгах за все время их существования. Финальная сумма – впечатляющие $236,4 млн – подняла работу австрийского модерниста выше таких титанов, как Пикассо, Модильяни, Бэкон и Уорхол.

За работу боролись как минимум шесть человек. Причем один из коллекционеров вступил в игру только, когда цена перевалила за $171 млн – момент, когда большинство обычно делает шаг назад. Личность победившего покупателя Sotheby’s не раскрывает.

Эксперты аукциона изначально прогнозировали максимум $150 млн, но финальная сумма превзошла ожидания почти в полтора раза. Теперь картина относится к категории "трофеев", стоимость которых превышает $100 млн.



"Портрет Элизабет Ледерер" создан в 14–16 годах прошлого столетия. На нем – молодая женщина в белоснежном наряде, утопающая в фоне из барвинка и мягких орнаментальных мотивов. Картина появилась за два года до кончины автора и относится к позднему периоду художника.

Абсолютный мировой рекорд все еще принадлежит другой легенде – "Спасителю мира" Леонардо да Винчи, проданному на Christie’s в 2017 году за $450 млн.