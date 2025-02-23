Искусство в городе: граффити-портрет Майи Плисецкой на Большой Дмитровке

Пять минут пешком от Театральной площади, чуть больше – от выхода станции метро "Охотный ряд" – и мы на Большой Дмитровке, у торца дома под номером 16. Со стены на нас смотрит портрет российской примы Майи Михайловны Плисецкой. Вернее, даже не смотрит, ведь балерина запечатлена в профиль, летящей в прыжковом па.





Зрителю же сложно оторвать глаз от граффити: точно переданные черты лица Плисецкой и ее неповторимая грация действуют как гипноз. Радужный, волнистый фон, обрамляющий черно-белую фигуру балерины, передает душевный подъем, который обещает поклонникам мир балета. В шаговой доступности Большой театр...





Граффити-портрет создал художник из Сан-Паулу Эдуардо Кобра, прославившийся своими красочными работами по всему миру. Кобра путешествует по городам и странам в поисках вдохновения и подходящего фасада для создания фрески. Муралы стрит-художника потрясают размером, живостью и точностью исполнения: в особенности, когда речь идет о портретах известных личностей. В уличной "коллекции" Кобры уже отметились образы Матери Терезы, Альберта Эйнштейна, Дэвида Боуи, Жана-Мишеля Баския и Энди Уорхола – перечислять можно еще долго. За свободолюбивое творчество автору не раз приходилось платить (в прямом и переносном смысле), ведь нанесение граффити в общественном пространстве нередко вступает в конфликт с местным законодательством. Однако Кобру это не остановило.





Граффити-портрет Плисецкой появился из баллончиков бразильского художника в 2013 году в рамках московского фестиваля уличного искусства MOST. На изображении балерина исполняет партию Одетты в балете "Лебединое озеро": для передачи образа Эдуардо Кобра опирался на архивные фотографии 1960-х годов. Майя Михайловна успела увидеть работу и даже оценила ее по достоинству. В 2015 году, когда прима ушла из жизни, власти столицы облагородили в ее честь небольшой сквер – с видом на памятную фреску. В начале 2020 года прошел слух о том, что граффити на Большой Дмитровке собираются закрасить: к счастью, он не подтвердился.





P.S. Полюбовавшись граффити-портретом балерины, дань уважения великой танцовщице можно принести в ее музее-квартире. В доме на Тверской, 25/9, Майя Плисецкая прожила со своим мужем Родионом Щедриным без малого тридцать лет. Сотрудники Бахрушинского музея постарались сохранить первоначальный облик и атмосферу квартиры, включая наряды балерины от кутюрье, литографии авангардистов на стенах, со вкусом обставленную спальню и совсем непритязательную кухню. В музей можно попасть в составе экскурсии.