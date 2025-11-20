Режиссер Андрей Крючков: "Все виды искусства должны чему-то учить человека. Я повторюсь: не поучать, а учить"

Зимние каникулы – редкая возможность провести десять дней вместе с семьей и стать ближе друг для друга. Совместный досуг – это всегда приключение: спорт, прогулки и путешествия… Сложнее всего выбрать культурные события, которые будут одинаково интересны и детям, и взрослым. Это редкий талант – создать шоу для детей, которое будет интересно и дошкольникам, и подросткам, и их родителям.

Режиссер Андрей Крючков ставит спектакли, на которые можно идти с ребенком или с друзьями – удивиться, поразмышлять и обсудить увиденное. Не случайно именно его продюсерский центр "Седьмая радуга" пригласил поставить новогоднее шоу "История игрушек" – самое зрелищное за всю почти 30-летнюю историю центра, которое состоится в концертном зале "Москва".

В шоу с бюджетом в 500 млн рублей заняты 200 артистов, использованы новейшие визуальные эффекты и цирковые номера. Главными героями стали популярные персонажи телеканала "Мульт", а также коварная Тень и добрый волшебник – Дед Мороз.

Клео.ру поговорил с Андреем Крючковым о новой "Истории игрушек", старых мультфильмах, современном театре и детской фантазии, которая не знает границ.

– Андрей, вы уже ставили театральные блокбастеры – "Смешарики", "Фиксики в стране чудес", "Маша и Медведь". В чем новое шоу их превосходит и в чем его главная особенность?

– Подготовка к шоу заняла 9 месяцев. Мы начали работать весной, чтобы зимой получилось чудо. Действительно, это самое масштабное шоу с точки зрения технических возможностей. Я точно могу сказать, что будет много моментов, когда зрителям будет непонятно, как это сделано.

Сейчас для детей очень важна визуальная составляющая – все должно быть ярким, красивым и запоминающимся. А я хочу, чтобы наше шоу запомнилось не только визуальной картинкой, но и содержанием. Я всегда в своих спектаклях стремлюсь затронуть душевные струны человека. Каждое зрелищное шоу должно быть интересным для ума и согревать душу. У "Истории игрушек" есть главная идея, которую мы стараемся донести через все действие. Мы должны детей чему-то важному научить. Не поучать, а научить. Чтобы зритель вышел из зала с понятной для себя мыслью. Если ребенок не все поймет, родители ему подскажут.

– А в чем заключается главная мысль спектакля?

– Она выражена в словах Деда Мороза: "Свет есть внутри каждого. Даже в тебе. Просто его надо найти… и поделиться. Тогда и ты станешь чудом – не потому, что светишь ярче всех, а потому, что помогаешь другим сиять".

Антагонист в спектакле – это Тень, которая хотела, чтобы ее все замечали и все внимание было приковано к ней.

– Я знаю, что часто вы сами пишете пьесы для своих спектаклей. Здесь вы тоже сами написали сценарий?

– Да, я написал сценарий с учетом требований продюсера, который поставил передо мной технические задачи, определил героев – персонажи телеканала "Мульт". И я придумал историю, которая приключилась с этими героями под Новый год. Будет и радостно, и немножко грустно.





– Как отбирали команду? Насколько для вас имела значение "звездность" артистов?

– Кастинг длился три дня, мне было важно собрать не звездный состав, но талантливых людей, с которыми будет комфортно работать. Это ведь как полет на Марс: мы находимся вместе длительное время и нам должно быть комфортно друг с другом, иначе творчество превратиться в испытание.

В шоу задействованы более 200 человек, большая техническая команда. И люди, которые работали со мной плечом к плечу: композитор Джонни Дав, хореограф Наталья Терехова, сценограф Юрий Антизерский, художник по костюмам Татьяна Куликова. И еще художники, осветители, операторы, специалисты по лазерным эффектам, постановщики цирковых трюков, гримеры... Конечно, драматические актеры, танцовщики. Артисты миманса постоянно находятся в контакте со зрителями – каждый ребенок почувствует себя частью действия. На сцене и в зале постоянно происходит что-то интересное.

Удержать внимание юных зрителей мы можем только увлекательным процессом, в котором они тоже принимают участие. Мне важно, чтобы зрителям захотелось посоветовать наш спектакль своим друзьям.

– Как вы думаете, что было в советских мультфильмах, от которых до сих пор без ума и дети, и взрослые, чего не хватает современной мультипликации? И наоборот, в чем ее преимущество?

– Современным героям не хватает своего индивидуального лица. У них даже глаза похожи. А в советских мультфильмах не было одинаковых персонажей вне зависимости от того были это рисованные или кукольные мультики, они все были абсолютно разные и неповторимые. Сейчас в мультфильмах нет той необъяснимой магии, чего-то только нашего, российского, как будто современные мультфильмы сделаны по шаблонам. В советских мультфильмах была теплота – свеча, которая греет душу.

Раньше все мультфильмы были содержательные. В них была четкая мысль, понятная ребенку. А сейчас я не понимаю, чему они учат? Все виды искусства должны чему-то учить человека. Я повторюсь: не поучать, а учить. После просмотра человек должен выходить из зала другим. В этом главная составляющая творческой профессии. У нас была лучшая школа мультипликации, надо вернуться к истокам.

И в кино происходит то же самое – мы гонимся за экшеном, забывая о содержании и о душевности.

Преимущество современной анимации в том, что сейчас есть возможность ускорить процесс выпуска. Не приходится как раньше работать над одним мультфильмов по несколько лет. Но, к сожалению, почти все забывают про душевность, которая необходима людям.

– Вы уже почти десять лет работаете режиссером-постановщиком в Детском музыкальном театре юного актера (ДМТЮА). Наблюдаете, как растут и превращаются в артистов талантливые дети. В цифровую эпоху они так же увлечены театром, как и предыдущие поколения?

– Детский музыкальный театр юного актера был создан 36 лет назад Александром Федоровым, это государственный профессиональный театр, в котором есть и детская, и взрослая труппа. Театр объездил весь мир, его знает все театральное сообщество. Сейчас в труппе служат 180 детей от 7 до 17 лет. Они не просто занимаются, а именно служат в театре и уже многое знают и умеют в профессии. Это хорошая театральная школа и старт для дальнейшего пути в искусстве. Многие дети потом поступают в театральные вузы. В 2021 году мы открыли новое шестиэтажное здание на Чистых прудах, на улице Макаренко, рядом с театром "Современник". На открытие приезжал президент. Успешно работает и наша сцена на Малой Дмитровке, где мы играем разнообразный репертуар.





Конечно, дети меняются, каждая эпоха привносит свои особенности в воспитание. Но всегда главную роль играют родители и среда, в которой дети растут. Да, кто-то более холодный, кто-то более эмоциональный, но они остаются детьми. Все – фантазеры и выдумщики, эта профессия требует особого отношения к жизни. Время меняется, жизнь нас меняет – мы всегда находимся в движении.

– Как вы думаете, а взаимодействие с искусством может повлиять на ребенка? Сформировать его личность, его ценности и отношение к миру?

– Но семья влияет больше. Потому что родители с ранних лет могут задать правильный вектор движения, чтобы ребенок был смелым, уверенным в себе и ему было интересно искусство. Конечно, те дети, которые соприкасаются с искусством, по-другому воспринимают жизнь, потому что их внутренний мир становится богаче. Нужно давать ребенку слушать классическую и современную музыку, водить в музеи и в театры, читать книги. Все это формирует многогранную личность.

К сожалению, сейчас театр перестал быть доступным для простых людей – цена за билеты достигает 20 тысяч рублей. Театры вынуждены зарабатывать – культура и образование получают финансирование по остаточному принципу. Но ведь на культуре держится государство, от нее зависит, каким вырастет будущее поколение. Мы вкладываемся в их развитие, чтобы не допустить деградацию культуры, а следовательно, и личности.

– Сегодня детям интересны камерные спектакли, где действуют только актеры почти без декораций. Или внимание современных зрителей легче удержать с помощью визуальных эффектов?

– Да, теперь в любой вид театрального искусства мы вносим технологии – визуальность сильно влияет на восприятие, захватывает внимание зрителей. Но я всегда говорю, ничто не заменит человека, его душу и сердце. Если все это соединить, получится захватывающее со всех сторон событие. А если думать только о зрелищности, зритель получит яркое впечатление, но внутри ничего не изменится, и он быстро забудет, потому что надолго запоминается только то, что затронуло твою душу. Ведь когда мы смотрим спектакль вообще без технологий и ярких декораций, а только с актерами на полупустой сцене, мы им сопереживаем и что-то преображается в нашей душе. А если только технологии и зрелищность – ничего этого нет.





В 90-е годы в театрах было очень мало людей. Говорили, что театр умирает и "ничего не будет кроме телевидения". Но время показало, что без взаимодействия и живого общения человек не может обойтись. У нас есть потребность в обмене энергией с другими людьми.

– Вы поставили много музыкальных и драматических спектаклей для взрослых и для детей. Какие для вас были самыми значимыми?

– У меня так сложилось, что я начинал как режиссер драматического театра, а потом жизнь меня привела в музыкальный театр и в мюзикл. Я 25 лет занимаюсь режиссурой и последние 10 музыкальным театром и мюзиклом. Это самый комфортный для меня жанр. Но я, пожалуй, назову драматические спектакли, которые для меня очень важны: "Морфий" по Булгакову, "Медея" по пьесе Жана Ануя и "Моцарт и Сальери" Пушкина.

Для меня не существует разделения между детским и взрослым репертуаром. Главное, чтобы зритель выходил из зала наполненным. Мне важно, чтобы зрители думали на моих спектаклях. Я создаю театр для думающих людей, я не опускаюсь на уровень простого развлечения, стараясь поднимать зрителя на какой-то новый уровень.

Показы состоятся 20 и 21 декабря, с 24 по 30 декабря, со 2 по 7 января в концертном зале "Москва" в парке развлечений "Остров Мечты".