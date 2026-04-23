Беременная Оксана Акиньшина тайно вышла замуж за Данилу Козловского

Оксана Акиньшина ждет ребенка от своего возлюбленного, 40-летнего актера Данилы Козловского. Об этом стало известно после того, как пара побывала на спектакле "Онегин" в театре Grand Opera в Париже. Актриса решила больше не скрывать уже достаточно округлившийся живот.

Акиньшину, к слову, не впервые подозревают в беременности. Поклонники отмечают, что уже несколько месяцев Оксана фотографируется исключительно выше пояса и не появляется на красных дорожках.

На свежих кадрах пользователи Сети заметили и кольцо на правой руке Акиньшиной. Это спровоцировало предположения о том, что пара могла тайно узаконить отношения, хотя ни сами артисты, ни их представители эти догадки не комментировали. Между тем продюсер близко знакомый с парой поделился подробностями личной жизни актеров.

"Они очень счастливы. Оксана должна родить примерно в конце мая. Отношения зарегистрированы", – сообщает источник.

История отношений Акиньшиной и Козловского остается максимально закрытой. Считается, что они сблизились во время работы над проектом "Чернобыль" в 2020 году. С тех пор пара крайне редко делится деталями личной жизни, предпочитая не выносить частную жизнь в публичное поле. Тем не менее, недавнее признание Козловского в любви в соцсетях многие расценили как знак серьезных намерений.

Напомним, у Оксаны Акиньшиной уже трое детей от предыдущих отношений, у Данилы Козловского – дочь от актрисы Ольги Зуевой.