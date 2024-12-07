Позднее материнство: российские знаменитости, родившие после 40

В современном мире возрастные границы становятся все более условными, особенно когда речь идет о материнстве. Многие женщины решают стать мамами после 40 лет, и среди них немало известных российских знаменитостей. Их истории вдохновляют и доказывают, что никогда не поздно начать новую главу в жизни.

Лера Кудрявцева





Телеведущая Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз в 47 лет. В 2018 году она подарила жизнь дочери Марии. "Ради этого я была готова на все. Вижу цель – не вижу препятствий", – признавалась знаменитость. Ей приходится совмещать обязанности мамы со съемками и другой профессиональной деятельностью. При этом телезвезда не скрывает, что пользуется услугами няни.

Ольга Кабо





Актриса Ольга Кабо родила сына Виктора в 44 года. Это второй ребенок звезды: у нее уже есть дочь Татьяна. Артистка отмечает, что позднее материнство принесло ей особое счастье и позволило по-новому взглянуть на жизнь. По словам знаменитости, вторые роды были более волнительными, чем первые, но при этом более осознанными.

Светлана Пермякова





Звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова впервые стала мамой в 40 лет, родив дочь Варвару. Актриса открыто рассказывает о своем опыте позднего материнства, отмечая, что это стало для нее самым значимым событием в жизни. Также артистка не скрывает, что беременность в ее случае стала возможной благодаря процедуре ЭКО.

Елена Захарова





Актриса Елена Захарова в 42 года родила дочь Анну-Марию. После пережитых трудностей знаменитость нашла в себе силы начать новую жизнь и ощутить радость материнства. По мнению знаменитости, позднее материнство омолаживает женщину. Кроме того, у более зрелых мам, как правило, не бывает ощущение, что они упускают что-то важное, пока находятся в декрете, и они спокойно посвящают время заботе о малыше.

Ольга Орлова





Телеведущая и певица Ольга Орлова стала мамой во второй раз в 44 года. Она, как никто другой, столкнулась с рьяными скептиками, которые пытались уличить ее в несуществующей беременности. Якобы артистка показывала накладной живот, а ее ребенка будто бы вынашивала суррогатная мать. Но со временем знаменитость махнула рукой на злопыхателей, устав доказывать их неправоту, и с головой погрузилась в материнство.

Марина Федункив





Новость о беременности актрисы Марины Федункив для многих стала шоком, ведь ей уже 53 года. Артистка до появления на свет сына не подтверждала слух о пополнении в семье, опасаясь негативной энергетики со стороны. К слову, этот ребенок стал для нее первым. Отцом является итальянец Стефано Маджи, за которого знаменитость вышла замуж несколько лет назад.