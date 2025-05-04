Влад Лисовец: "Я пытался "словить" настроение цирка"

19 апреля во Всемирный день цирка в Kupol Gallery открылся необычный выставочный проект, вдохновленный образами, эстетикой цирка "Что за ЦИ? И что за РК?". Кураторы выставки: художник-перформер Андрей Бартенев и искусствовед Виктория Михопулу собрали более 70 работ не только известных современных художников – признанных мэтров, но и, казалось, далеких от художества, известных звездных личностей. Так, Эвелина Хромченко представила ассамбляж с ноткой ностальгии и коулрофобии, а стилист, знаток моды, теле– и радиоведущий Влад Лисовец – авторские фото из цикла репортажных фотографий, сделанных им в Цирке на Цветном бульваре.

– Влад, сегодня вы не только здесь как зритель, а как полноправный участник выставки?

– Мне кажется, это круто! Впервые за 53 года вдруг оказаться на выставке не в качестве дизайнера или стилиста, а как фотографа. Так уж вышло, что Андрей Бартенев – большой поклонник моей фотографии, и он уже давно хотел завлечь меня в какой-нибудь проект, говорил, что у меня обязательно должна быть персональная выставка. Я уже давно увлекаюсь фотографией, причем на "мыльницу", и как-то раньше много выставлял свои авторские снимки в социальных сетях, но сейчас это уже стало непопулярным. И когда Андрей обратился ко мне с предложением: "Давай поснимай в цирке!", – то я удивился и согласился. И потом – возможность оказаться за кулисами цирка, это невероятное удовольствие, неисчерпаемый источник эмоций. На протяжении месяца я как на работу приходил на репетиции, на арену к 11 часам утра. Цирковые меня уже воспринимали как своего, пропускали в самые потаенные уголки, куда вообще никогда не попасть обычному зрителю. А в финале, посмотрев шоу, я даже прослезился, – понял, как я очень давно не был в цирке... Сделал огромное количество кадров, а потом Андрей отобрал, на его взгляд, самые подходящие.





– А когда в последний раз в цирк ходили?

– Специально посчитал – более 20 лет назад! Хотя живу недалеко от цирка, а никак времени не находил. После того, как посетил шоу "Матрешка", понял, что российский цирк – это фантастика, это что-то невероятное. Это фантастически позитивный мир, и мне кажется, что в наше время, когда весь мир гудит и переворачивается, горит и вибрирует, увидеть столько тепла, столько добра, столько света – дорогого стоит. Мой совет: если вы давно в цирке не были, – возьмите с собой детей, семью, друзей и идите. Если никого нет, – себе самому билет купите, неважно вообще, на какой ряд, место – здесь важна атмосфера. Поверьте, это невероятно наблюдать за тем, как девушка под куполом без страховки, как акробаты с невероятной скоростью взлетают.… Это живые эмоции. Цирк – он глубокий, живой.

– Влад, а в детстве любили цирк? Клоунов не боялись?

– Детство у меня, признаться честно, было не супер. Не до цирков. Я родился в Баку, в Азербайджане, и для нас цирк был экзотикой. Но все-таки пару раз мама меня туда сводила, бакинский цирк я помню. Что касается клоунов – то нет, коулрофобией (боязнь клоунов. – Прим.ред.), как сегодня мы можем увидеть в проекте Эвелины, я не страдал никогда. Кстати, очень много фотографий я сделал именно с клоунами, ловил моменты их выступлений. Пару крутых кадров сделал. Но Андрей мне сказал, что они слишком "позитивные", немного, что ли, банальные. Вижу – он был прав.





– А про те фотографии, которые "кастинг" прошли, – расскажете подробнее? Есть среди них любимые?

– Из целой серии здесь выставлено всего 7 снимков. И, наверное, из них я бы выделил номер 2, с перевернутым акробатом. Это реальная фотография без всякого фотошопа и монтажа. Без ничего вообще, – даже не подрезана. Была на пленке. Я поймал этот кадр во время репетиции, и когда дома посмотрел, то мне показалось, что в нем много философии. Хорошо показывает, в каком мире мы живем. Весь мир перевернулся, и мы все вот так теперь подвешены... А еще мне очень нравится вот эта фотография, где мужчина стоит на женщине. Очень жесткое и одновременно трогательное. Это момент, когда воздушные акробаты спускаются вниз, зависают в невесомости, а затем со скоростью света вновь взлетают... Запечатлеть этот миг – дух захватывает... Мне вообще хотелось показать цирк немного с социальным характером. Я постарался показать жизнь людей, а не артистов. Что цирк – это труд, ежедневный, но любимый. Без которого – не жить. С таким настроением снимал. Смотрел на людей и пытался "словить" настроение. Мне кажется, получилось.