Камила Валиева рассталась с 34-летним хоккеистом Никитой Нестеровым

Пара была вместе порядка полутора лет. Накануне в соцсетях Камилы Валиевой появилось сообщение, которое подтвердило слухи о их расставании.
Камила Валиева и Никита Нестеров, по сообщениям СМИ, расстались после непродолжительных отношений. Пара не делала публичных заявлений о романе, однако их неоднократно замечали вместе – Валиева появлялась на матчах ЦСКА, проводила время в кругу семей игроков и публиковала фото с совместных поездок. Внимание поклонников также привлекала одежда с фамилией спортсмена, в которой 19-летняя фигуристка появлялась ранее.
Информация о разрыве появилась накануне. В своем блоге Валиева дала понять, что их пути с Нестеровым разошлись.
"Общаться с 34-летними мужчинами очень прикольно до момента, пока ты не поняла, почему он до сих пор свободен в свои 34", – заявила спортсменка.
По данным источников, после расставания Нестеров покинул столицу и отправился в Челябинск, где когда-то начинал свой путь в хоккее. Не исключается, что в межсезонье он может продолжить выступления за местный клуб.
Ни Валиева, ни Нестеров официально не комментировали расставание.
Между тем Камила постепенно возвращается к спортивной карьере. В конце прошлого года закончилась ее четырехлетняя дисквалификация, наложенная за нарушение антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр в Пекине в 2021 году. Сейчас Валиева готовится к соревнованиям. Она ушла от своего прежнего тренера Этери Тутберидзе и занимается в школе Татьяны Навки.