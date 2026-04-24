Меган Маркл возмутила королевскую семью, выпустив свечи с титулами дочери Лилибет и сына Арчи

Меган Маркл запустила в продажу свечи, посвященные сыну и дочери – принцу Арчи и принцессе Лилибет. Речь идет о двух ароматах, каждый из которых как-то связан с детьми бывшей американской актрисы и принца Гарри. Первый – с теплыми нотами имбиря, нероли и кашемира, второй – с аккордами амбры, сандала и кувшинки. Коллекция приурочена ко Дню матери и поступает в продажу по цене около 64 долларов за изделие.

По данным инсайдеров, в британской монархии подобный шаг вызвал недовольство. Источники утверждают, что использование имен и титулов детей в коммерческих проектах воспринимается как нарушение правил, особенно с учетом позиции покойной Елизаветы II. По словам одного из собеседников, она "не хотела, чтобы Сассексы зарабатывали на этом". Когда в 2020 году Меган и Гарри сложили с себя все королевские полномочия, они получили запрет на использование титулов в коммерческих целях.

Напомним, что после того как Карл III взошел на престол, Арчи и Лилибет автоматически получили титулы принца и принцессы. При этом ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган зарегистрировали имена детей в качестве товарных знаков, а также закрепили за ними доменные имена и аккаунты в соцсетях.

Это не первый случай, когда герцогиня использует тему семьи в своих проектах. Ранее дети уже появлялись в ее проектах и рекламных интеграциях.