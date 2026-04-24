Мария Миронова тайно развелась с мужем и судится с ним за опеку над сыном

Мария Миронова судится с бывшим супругом Андреем Сорокой, который на 18-лет моложе нее. Как выяснилось, пара официально расторгла брак еще весной 2023 года, однако до сих пор хранила этот факт в тайне.

По информации источников, развод прошел без споров о разделе имущества и опеке. Дело рассматривалось в мировом суде, что обычно свидетельствует об отсутствии конфликтов между сторонами на тот момент. Однако спустя несколько лет ситуация изменилась.

34-летний Сорока предпринял несколько попыток через суд добиться возможности общения с сыном Федором. Первые иски, связанные с правом родственников на контакт с ребенком, были отклонены из-за процессуальных ошибок. В феврале 2026 года он подал новое заявление – уже о реализации родительских прав. Речь идет о праве отца участвовать в воспитании и регулярно видеться с ребенком.

Этот иск был принят к рассмотрению в Пресненский суд. Ожидается, что в рамках процесса стороны попытаются выработать соглашение о порядке общения с сыном. В случае, если договориться не удастся, к делу могут быть привлечены органы опеки.

По словам инсайдеров из окружения 52-летней актрисы, Миронова самостоятельно занимается воспитанием шестилетнего Федора, сопровождает его на занятия и иногда берет с собой на гастроли, стараясь не нарушать учебный процесс.

Ранее актриса не раскрывала личность супруга, однако незадолго до рождения сына подтвердила, что брак был заключен в Греции после двух лет отношений. Тогда же она уточняла, что ее избранник работает в сфере медицинских технологий.

После расставания Андрей Сорока вернулся к актерской карьере. Он вновь начал сниматься и участвовать в телевизионных проектах.