Тимати прокомментировал введенные против него санкции ЕС

Рэпер Тимати прокомментировал, введение против него санкций от Европейского союза. Музыкант высказался о ситуации в соцсетях, отметив, что ограничения не повлияют на его привычный образ жизни.

"В отличие от многих чиновников у меня нет и никогда не было недвижимости за границей и банковских счетов в ЕС. Поэтому на двадцатый пакет санкций мне *** (все равно. – Прим. ред.)", – заявил он.

Ранее сообщалось, что ЕС включил исполнителя в расширенный список наряду с рядом других российских публичных фигур. В качестве причин указываются его публичные заявления и поддержка политической повестки России последних лет.

Интересно, что еще недавно артист сам подшучивал над санкционной темой: в его аккаунте появлялся снимок из Куршевеля с подписью о "евро-пакетах".

К слову, уже 4 года рэпер находится под санкциями Латвии, а с 2023-го и Канады. Въезд в эти страны исполнителю хита "На чиле" запрещен. Несмотря на это, Тимати путешествует по миру.

Напомним, с 2022 года Тимати строит отношения с моделью Валентиной Ивановой. Меньше года назад появилась на свет общая дочь пары. Для Вали это первый ребенок, а вот у артиста есть двое детей от предыдущих отношений, однако официально в брак певец ни разу так и не вступил.