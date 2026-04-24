Виктория Боня примет участие в шоу Владимира Соловьева

Блогер подчеркнула, что не боится журналиста и готова встретиться с ним в эфире. Выпуск предварительно выйдет на следующей неделе.

Виктория Боня сообщила, что приняла приглашение на эфир у Владимира Соловьева и готова обсудить ситуацию в прямом диалоге. По словам блогера, с ней связалась команда телеведущего и предложила участие в программе. Она согласилась и сразу обратилась к своей аудитории с предложением собрать вопросы, которые сможет озвучить в эфире. Виктория подчеркнула, что не испытывает страха перед предстоящей встречей и рассчитывает на открытый разговор.

"Я этого человека не боюсь, хотя он и говорит, что мое обращение к президенту было проплаченным, а мою речь написал ИИ. Это неправда. У меня даже есть конвертик, на котором я написала план своей речи. [...] Я очень надеюсь, что у господина Соловьева хватит мудрости и мужества извиниться", – заявила она.

Напомним, поводом для конфликта стало видеообращение Бони к Владимиру Путину, в котором она подняла ряд социальных вопросов. После этого Соловьев резко раскритиковал блогера в эфире телеканала "Россия-1", что вызвало широкий резонанс в сети.

Виктория также прокомментировала тон высказываний в свой адрес и подчеркнула, что воспринимает ситуацию шире личного конфликта. По словам Бони, оскорбляя ее, Соловьев оскорбил всех женщин.

Блогер отметила, что не знает, каким будет формат разговора и какие темы поднимет ведущий, однако считает важным использовать эфир как площадку для обсуждения волнующих аудиторию тем. Дата выхода программы, по ее словам, запланирована на начало следующей недели.

