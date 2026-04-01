На Тейлор Свифт подали в суд из-за альбома The Life of a Showgirl

Тейлор Свифт столкнулась с новым юридическим конфликтом – на этот раз причиной стал заголовок ее альбома The Life of a Showgirl. Иск против звезды подала артистка из Лас-Вегаса Марен Уэйд.

По словам заявительницы, название пластинки слишком близко к ее собственному проекту Confessions of a Showgirl. Под этим именем Уэйд развивает творческую концепцию уже более 10 лет: сначала в формате колонки, а затем – сценического представления и книги. 11 лет назад она закрепила название как товарный знак.

Уэйд утверждает, что команда Свифт была осведомлена о существовании зарегистрированного бренда. Более того, по ее словам, попытка оформить права на схожее название якобы уже предпринималась, но была отклонена из-за сходства формулировок. Несмотря на это, альбом все же вышел под текущим названием.

В иске артистка настаивает, что подобное совпадение может вводить аудиторию в заблуждение и наносит ущерб ее проекту, поскольку оба продукта ориентированы на схожую публику. Среди требований – финансовая компенсация и запрет на дальнейшее использование спорного названия.

Сама Тейлор Свифт пока не комментировала ситуацию.