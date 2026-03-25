Егор Крид пообещал помочь девочке, пострадавшей на его концерте в Краснодаре

На концерте Егора Крида в Краснодарском крае произошел инцидент с участием 11-летней зрительницы. Девочка была травмирована в давке у входа на площадку, где 22 марта проходило выступление артиста.

По предварительной информации, из-за большой очереди на входе случилась давка, в которой ребенка прижало к металлическим перегородкам. Девочке стало плохо, после чего ее вместе с родителями увезли в больницу. Специалисты диагностировали ушиб мягких тканей живота.

После больницы подросток вернулась на мероприятие, однако успела увидеть лишь конец выступления.

Артист отреагировал на произошедшее и обратился к пострадавшей и ее семье в соцсетях. Он отметил, что из-за сильной давки в тот же день помогал другой девочке выбраться из фан-зоны. По словам Крида, он всегда призывает своих слушателей уважать друг друга и не толпиться, однако больше он никак не может повлиять на то, как ведут себя люди. Егор пригласил девочку на свой следующий концерт и пообещал оплатить ей перелет и отель.

Представитель команды артиста Мария Кордупель уточнила, что инцидент произошел вне основной площадки – в зоне входа, где ответственность за безопасность лежит не на организаторах концерта. При этом, по ее словам, команда уже связалась с матерью девочки и предложила помощь. Кордупель отметила, что родителям стоит внимательнее следить за детьми в местах большого скопления людей.