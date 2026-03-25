Борис Гребенщиков* получил гражданство Великобритании

Музыкант Борис Гребенщиков* стал гражданином Великобритании. Об этом стало известно из обновленных данных британского реестра компаний, где фигурируют изменения в его персональной информации.

Согласно документам, гражданство также сменила его супруга – Ирина. Изменения были зафиксированы 16 марта 2026 года в регистрационных данных компании BG PLUS LLP, которую пара учредила в конце 2022 года. Ранее в этих документах они указывались как граждане России.

Гребенщиков* давно связан с Великобританией и неоднократно подчеркивал особое отношение к стране. Он жил в Лондоне с конца 1980-х, периодически возвращаясь туда для работы и жизни. В разные годы музыкант также реализовывал проекты, связанные с британской музыкальной сценой, включая запись альбома Radio London.

Окончательно артист переехал в британскую столицу несколько лет назад. В интервью он отмечал, что видит в этой стране более комфортную среду для творчества.

В последнее время Гребенщиков* сократил концертную активность: ряд его выступлений, запланированных в разных странах, были отменены по состоянию здоровья.

*Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.