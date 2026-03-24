Марго Робби повторила культовый клип Кайли Миноуг 2001 года в рекламе сумки Chanel 25

Марго Робби сотрудничает с модным домом Chanel уже восемь лет.
Марго Робби продолжает укреплять статус одной из главных муз Chanel. В новой рекламной кампании сумки Chanel 25 актриса снялась в ролике, который стал прямой визуальной отсылкой к клипу Come Into My World.
Видео повторяет концепцию оригинала: героиня идет по городским улицам, а пространство вокруг постепенно заполняется ее "копиями", создавая эффект зацикленного движения. Как и 25 лет назад, режиссером выступил Мишель Гондри – автор того самого клипа Кайли Миноуг начала 2000-х.
Тогда, в 2001 году, Гондри использовал сложную для своего времени технику: камера двигалась по строго заданной траектории, а каждый новый дубль накладывался на предыдущий. В результате на экране появлялось сразу несколько "версий" певицы. В новой кампании этот эффект переосмыслен с учетом современных технологий, но визуальная логика осталась узнаваемой.
Видео: соцсети/@ chanelofficial
Сама Кайли Миноуг также появилась в ролике – внимательные зрители могут заметить ее в кадре несколько раз: в окне здания и среди городского движения. Это камео усиливает связь между архивным клипом и новой кампанией. Дополнительной деталью стала стилистическая перекличка: если в оригинале певица была в розовой футболке, то теперь – в розовом свитере.
Для Робби сотрудничество с Chanel продолжается уже несколько лет: с 2018 года она является лицом аромата Chanel No. 5. С приходом креативного директора Матье Блази ее участие в проектах Дома стало заметно активнее.
Параллельно Кайли Миноуг расширяет свое присутствие в модной индустрии. Недавно она появилась в рекламе бренда JW Anderson, где представила коллекцию осень-зима 2026 с акцентом на ироничные детали и яркие аксессуары. А вскоре после этого посетила показ Chanel, где Блази представил новую интерпретацию фирменной эстетики бренда.