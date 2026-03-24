Марго Робби повторила культовый клип Кайли Миноуг 2001 года в рекламе сумки Chanel 25

Марго Робби продолжает укреплять статус одной из главных муз Chanel. В новой рекламной кампании сумки Chanel 25 актриса снялась в ролике, который стал прямой визуальной отсылкой к клипу Come Into My World.

Видео повторяет концепцию оригинала: героиня идет по городским улицам, а пространство вокруг постепенно заполняется ее "копиями", создавая эффект зацикленного движения. Как и 25 лет назад, режиссером выступил Мишель Гондри – автор того самого клипа Кайли Миноуг начала 2000-х.

Тогда, в 2001 году, Гондри использовал сложную для своего времени технику: камера двигалась по строго заданной траектории, а каждый новый дубль накладывался на предыдущий. В результате на экране появлялось сразу несколько "версий" певицы. В новой кампании этот эффект переосмыслен с учетом современных технологий, но визуальная логика осталась узнаваемой.