Константин Хабенский получил премию "Ника" за лучшую мужскую роль

Церемония вручения премии "Ника" в этом году прошла в Театре Моссовета и собрала ключевых представителей российского кино – от признанных мастеров до новых лиц индустрии. Главные актерские награды вечера достались Светлане Крючковой и Константину Хабенскому.

Крючкова получила приз за роль в фильме "Двое в одной жизни, не считая собаки" (12+), где ее героиня – женщина в возрасте, сумевшая сохранить внутреннюю мягкость, жизнелюбие и редкое умение принимать людей такими, какие они есть. На сцену актриса не вышла – награду вместо нее принял режиссер картины Андрей Зайцев. В числе номинанток также были Дарья Екамасова и Юлия Снигирь.

В мужской категории победу одержал Константин Хабенский за работу в фильме "Здесь был Юра" (18+). Со сцены актер назвал фильм патриотичным и "про людей". Он подчеркнул, что такие кинокартины нужны и важны в любое время.

Его герой – человек с особенным восприятием реальности, интуитивный и открытый, становится своеобразным эмоциональным ориентиром для окружающих.

Среди других претендентов на награду были Юра Борисов и Сергей Безруков.

Главный приз в категории "Лучший фильм" получила картина "Ветер" (16+) режиссера Сергея Члиянца, оставив позади такие проекты, как "Август" (18+), "Пророк. История Александра Пушкина" (18+) и "Лермонтов" (18+).