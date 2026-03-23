Умер владелец OnlyFans Леонид Радвинский

Американский предприниматель Леонид Радвинский скончался в возрасте 43 лет. О его смерти сообщило агентство Bloomberg. Причиной стала онкологическая болезнь.

Радвинский стал ключевой фигурой в развитии платформы после сделки 2018 года, когда он приобрел контрольный пакет материнской компании Fenix International Ltd. Под его руководством сервис вышел за рамки нишевого продукта и превратился в один из самых обсуждаемых цифровых бизнесов, изменив модель монетизации контента для авторов.

По оценкам, к 2025 году состояние предпринимателя составляло около 3,8 млрд долларов. В последние годы он также вел переговоры о продаже доли в компании: потенциальная сделка предполагала оценку бизнеса почти в 5,5 млрд долларов.

Радвинский родился в Одессе, однако в детстве переехал с семьей в США, где вырос в Чикаго. В последние годы он жил во Флориде.

В компании отмечают, что предприниматель поддерживал ряд благотворительных инициатив в разных странах.