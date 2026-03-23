Джейсон Момоа экстренно покинул Гавайи из-за наводнения

Джейсон Момоа покинул Гавайи после резкого ухудшения погодной ситуации. Актер сообщил об этом в соцсетях, опубликовав кадры последствий наводнения, охватившего острова.

Из-за проливных дождей за короткое время уровень воды значительно поднялся, что привело к затоплению отдельных районов. По сообщениям местных служб, ситуация осложнилась перебоями с электричеством, в том числе на Северном берегу, где находится дом актера. В этих условиях Момоа вместе с семьей принял решение уехать.

"Теперь мы в безопасности", – написал он, добавив, что происходящее выглядит "безумным".

Артист также призвал подписчиков поддержать жителей островов.

По оценкам специалистов, сохраняется риск повреждения старой дамбы, уровень воды в которой стремительно растет. Власти ввели режим предупреждения сразу на нескольких территориях и продолжают отслеживать обстановку.

Из-за стихийного бедствия Момоа пришлось отменить запланированное выступление. Он отметил, что особенно обеспокоен положением людей, которые лишились жилья, и подчеркнул важность взаимопомощи в подобных ситуациях.