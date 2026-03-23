Алла Пугачева вышла в свет в шубе Prada и берете

Алла Пугачева появилась на публике в Лимассоле, выбрав для выхода лаконичный, но выразительный образ с акцентом на фактуры и классические силуэты.

Поводом стал день рождения ее подруги Стеллы, который прошел в ресторане. Певица опубликовала совместное фото с именинницей в соцсетях, сопроводив его коротким комментарием.

"Наша любимая красавица Стелла справляла свой день рождения в ресторане Tartufo. О-о-очень вкусно. Всем привет", – написала артистка.

Для выхода Пугачева выбрала черную укороченную шубу Prada Aspen jacket из искусственного меха. На официальном сайте модного дома изделие стоит 3650 долларов (306 600 рублей по курсу на день публикации материала). Дополнила Примадонна образ беретом в тон, а в руках держала изящную золотую трость.





К слову, трость, судя по всему, стала постоянным аксессуаром Аллы Борисовны. Накануне в Сети появилось фото, на котором певица также опирается на изящную палочку.

В последние годы артистка живет за пределами России. Вместе с супругом, телеведущим Максимом Галкиным*, и детьми она сменила несколько локаций, включая Израиль и Юрмалу, прежде чем остановиться на Кипре. Пара воспитывает 12-летних близнецов – Гарри и Лизу.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.