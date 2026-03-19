Энрике Иглесиас опубликовал редкое фото Анны Курниковой с детьми

Певец впервые показал Курникову с четырьмя детьми. Поклонники обсуждают, на кого похож младший ребенок пары.

Энрике Иглесиас поделился редким снимком – в кадре оказалась Анна Курникова вместе с детьми. Фото, сделанное на яхте, быстро разошлось по соцсетям и вызвало активное обсуждение.

На опубликованном снимке запечатлена сама Курникова, которая фотографирует детей на телефон, в то время как Иглесиас снимает ее. Перед ней – четверо малышей, собравшихся вместе; старшие обнимают младшего, который находится на руках и смотрит в объектив. На фоне – открытое море и солнечный свет.

Фото: соцсети/@enriqueiglesias

Пользователи в комментариях начали обсуждать внешность детей, отмечая,что малыш, который появился на свет несколько месяцев назад, очень похож на отца.

Интерес к публикации объясняется закрытым образом жизни пары. Несмотря на многолетние отношения, Иглесиас и Курникова редко делятся подробностями семейной жизни и практически не появляются вместе на светских мероприятиях. Они живут в Майами и предпочитают приватность.

История их отношений началась в начале 2000-х во время съемок клипа "Escape", где Курникова сыграла возлюбленную артиста.

Сейчас у исполнителя и спортсменки четверо детей: двойняшки Люси и Николас, дочь Мэри и младший ребенок, появившийся в декабре 2025 года. Его имя родители пока не раскрывают.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

