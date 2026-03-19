Рэпер Токсис сообщил, что ему сделали пересадку волос

Новая звезда российского хип-хопа Андрей Смелянский, он же Токсис, прославился благодаря песне "Возьми телефон, детка". Артист, которого поклонники привыкли видеть лысым, сообщил, что кардинально сменил имидж и решился на трансплантацию волос.

Решение побриться наголо когда-то было связано с ранними признаками облысения, однако со временем этот образ стал его визуальной визитной карточкой. Теперь же музыкант решился на перемены и открыто рассказал о процедуре, которую прошел в одной из российских клиник.

"Очень долго решался на это, но наконец сделал. Спасибо врачам, что осуществили мою мечту", – заявил артист.

Видео, опубликованное исполнителем, быстро разошлось по соцсетям, вызвав бурную реакцию поклонников – от удивления до поддержки.