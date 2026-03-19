Федор Смолов признал вину по делу о драке в "Кофемании"

Федор Смолов оказался на скамье подсудимых после празднования победы в матче. По версии следствия, ночью 28 мая прошлого года между футболистом и двумя гостями "Кофемании" возник конфликт, быстро перешедший из словесной перепалки в физическое столкновение. Драка длилась недолго, однако последствия оказались значительными: один из участников получил травмы, которые медики квалифицировали как вред здоровью средней тяжести – в том числе переломы в области лица.

Изначально история не получила широкой огласки, но спустя несколько месяцев видеозапись с камер наблюдения оказалась в Сети и вызвала резонанс. Ситуацию тут же начали сравнивать с делом Павел Мамаев и Александр Кокорин, чья драка в том же заведении в свое время закончилась реальными сроками и серьезно повлияла на их карьеру.



18 марта прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Смолова. Спортсмену вменяют умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести – статья, предусматривающая до трех лет колонии.



Сам Смолов полностью признал свою вину и пытался уладить ситуацию без суда. По информации источников, он предлагал пострадавшему компенсацию в размере одного миллиона рублей, однако договориться сторонам не удалось.





Дополнительную напряженность добавляют заявления футболиста о давлении со стороны третьих лиц. По его словам, после инцидента с ним связывались неизвестные, требовавшие деньги и угрожавшие распространением видео. Суммы, как утверждается, со временем увеличивались, после чего спортсмен отказался вести переговоры.

Несмотря на то что один из участников конфликта ранее говорил об отсутствии претензий, расследование было доведено до конца. Экспертизы подтвердили наличие состава преступления, и теперь окончательное решение остается за судом.

Юристы подчеркивают: при зафиксированном вреде здоровью подобные дела редко заканчиваются без последствий. Итог во многом будет зависеть от позиции обвиняемого и его поведения в ходе процесса.