На Павла Дурова завели уголовное дело в России

 552

Ведется расследование о содействии терроризму. Сообщается, что за последние четыре года через Telegram было совершено более 150 тысяч преступлений.

В России начато уголовное расследование в отношении создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Следствие намерено рассматривать его действия в рамках статьи о содействии терроризму. Если вину предпринимателя докажут, его могут признать пособником террористической деятельности.

Поводом для расследования, по данным СМИ, стали материалы ФСБ, согласно которым через мессенджер с 2022 года было совершено более 153 тысяч преступлений. В списке также числятся теракт в "Крокус Сити Холле", который произошел в 2024 году, и убийство Дарьи Дугиной. На фоне этого объявлено о предстоящей блокировке мессенджера с 1 апреля 2026 года.

Сам Дуров новости об уголовном деле пока не комментировал. Ранее он заявил, что Telegram сотрудничал с властями в вопросах безопасности и блокировал противоправные каналы, но не готов идти на уступки в вопросах конфиденциальности пользователей.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

