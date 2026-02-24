Лили Коллинз исполнит роль Одри Хепберн в байопике "Завтрака у Тиффани"

После многих лет сравнений в прессе и соцсетях мечта поклонников наконец сбылась: Лили Коллинз воплотит на экране легендарную актрису Одри Хепберн. Лили не просто примерит культовый образ – она исполнит главную роль в кинокартине о том, как создавалась легендарная романтическая комедия "Завтрак у Тиффани", сообщает Variety.



Кинолента будет основана на книге писателя Сэма Уоссона "Пятая авеню, 5 часов утра: Одри Хепберн, “Завтрак у Тиффани” и рассвет современной женщины". В центре сюжета – процесс превращения фильма 1961 года в культурный феномен и история женщины, которая изменила само представление о женственности на экране.



Коллинз выступит не только исполнительницей главной роли, но и одним из продюсеров проекта. Над сценарием работает Алена Смит, создательница сериала "Дикинсон". Имя режиссера пока не раскрывается, но, по данным издания, съемки стартуют в ближайшие месяцы.



Актриса призналась, что этот проект стал для нее личным: "После почти десяти лет восхищения Одри, я наконец-то могу поделиться этим", – написала она в соцсетях.



Поклонники давно отмечали невероятное сходство Лили и Хепберн – утонченные черты лица, безупречный стиль и даже схожая манера поведения перед камерой. Поэтому новость о предстоящем фильме поклонники восприняли как закономерную.



