Хейли Бибер рассказала об операции на сердце после микроинсульта

В марте 2022 года Хейли Бибер перенесла транзиторную ишемическую атаку – так называемый микроинсульт, который нередко считается предвестником более тяжелого состояния. Поводом для госпитализации стало внезапное онемение лица, после чего врачи обнаружили тромб и выявили врожденный порок сердца – открытое овальное окно.

Чтобы снизить риски повторных осложнений, Бибер провели срочную процедуру по закрытию дефекта межпредсердной перегородки. Операция прошла малоинвазивным способом и заняла всего один день, восстановление оказалось быстрым. Тем не менее пережитый эпизод сделал модель более внимательной к своему самочувствию. Сегодня она регулярно проходит обследования, сдает анализы и признается, что стала гораздо острее реагировать на любые сигналы организма.

"Операция и моя одержимость уходом за кожей стали причиной того, что я задумалась о создании собственного бренда", – рассказала 29-летняя знаменитость в подкасте Джейка Шейна Therapuss.





Испытание совпало по времени с непростым периодом в жизни ее супруга Джастина Бибера. В 2022 году артист столкнулся с синдромом Рамсея Ханта, вызвавшим частичный паралич лицевого нерва и проблемы со слухом. Певцу пришлось отменить концерты и сосредоточиться на реабилитации. К 2024 году подвижность его лица была восстановлена.

Сегодня Хейли Бибер воспитывает сына Джека Блю, который появился на свет в августе 2024-го. Несмотря на плотный график и развитие бренда, она признает, что материнство занимает в ее жизни особое место. При этом супруги не исключают пополнение в семье, хотя спешить с этим решением не планируют.