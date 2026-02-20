Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

Голливуд потерял одного из самых узнаваемых актеров начала 2000-х – Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет. Артист скончался в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом – редким нейродегенеративным заболеванием, приводящим к параличу.

О кончине актера сообщили его родные. В официальном заявлении семья отметила, что последние дни жизни Эрик провел в окружении жены и дочерей – Билли и Джорджии, которые были для него "центром вселенной". В тексте говорится, что артист до конца оставался верен своему делу и активно помогал организациям, занимающимся поддержкой пациентов с этим диагнозом.

О своей болезни Дэйн рассказал весной 2025 года, но, несмотря на ухудшение состояния, не покинул съемочные площадки. Даже передвигаясь в инвалидном кресле, он продолжал работать над заключительным сезоном сериала "Эйфория".

Карьеру актера невозможно представить без роли доктора Марка Слоуна в "Анатомии страсти" – именно она принесла ему всемирную известность. В фильмографии Дэйна также "Люди Икс: Последняя битва", "Выжившая", "От рассвета до заката" и "Последний отсчет".

У актера осталась супруга Ребекка Гэйхарт и две дочери – 15-летняя Билли Беатрис и 13-летняя Джорджия Джеральдина. Родные поблагодарили поклонников за поддержку и попросили уважать их право на уединение в этот непростой момент.